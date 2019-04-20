Количество пыли в Риге можно уменьшить. Как?

Неблагополучные показатели качества воздуха в Риге - давняя проблема, особенно весной, когда в сухую погоду использовавшиеся зимой противогололедные средства попадают в воздух.

Попадание пыли в воздух может влиять на здоровье жителей, так как в ней содержится много вредных частичек. На загрязнение воздуха может влиять также работа морского порта, где переваливается уголь, подчеркнул эксперт.

Для уменьшения загрязнения воздуха в городе необходимо сократить поток транспорта, при этом правильно организуя его во время ремонта улиц, чтобы избежать транспортных заторов. Необходимо также убирать накопившуюся на дорогах за зиму пыль, очищать и поливать улицы, отметил он.

Надо подумать и о замене используемых зимой антигололедных средств альтернативными средствами, считает Клявиньш.

В других городах Европы, например, в Стокгольме и Брюсселе, качество воздуха тоже было огромной проблемой, однако, работая над решением вопросов окружающей среды, там удалось его улучшить.

Как сообщалось, содержание мелкой пыли в воздухе на улице Бривибас в Риге в четверг более чем в три раза превысило допустимую норму - это наихудший показатель за все время работы станции наблюдения с 2008 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Содержание взвешенных мелких твердых частиц в воздухе на этой неделе увеличилось по всей Латвии, а худшие показатели зарегистрированы именно в столице. Загрязнению воздуха способствовала сухая и теплая погода, а также уменьшение скорости ветра.