Количество пыли в Риге можно уменьшить. Как?
Количество пыли в Риге можно уменьшить, приняв политические и хозяйственные решения, в том числе регулярно убирая улицы и зимой посыпая их альтернативными противогололедными средствами, сказал агентству ЛETA эколог, профессор географического факультета Латвийского университета Марис Клявиньш.
Неблагополучные показатели качества воздуха в Риге - давняя проблема, особенно весной, когда в сухую погоду использовавшиеся зимой противогололедные средства попадают в воздух.
Попадание пыли в воздух может влиять на здоровье жителей, так как в ней содержится много вредных частичек. На загрязнение воздуха может влиять также работа морского порта, где переваливается уголь, подчеркнул эксперт.
Для уменьшения загрязнения воздуха в городе необходимо сократить поток транспорта, при этом правильно организуя его во время ремонта улиц, чтобы избежать транспортных заторов. Необходимо также убирать накопившуюся на дорогах за зиму пыль, очищать и поливать улицы, отметил он.
Надо подумать и о замене используемых зимой антигололедных средств альтернативными средствами, считает Клявиньш.
В других городах Европы, например, в Стокгольме и Брюсселе, качество воздуха тоже было огромной проблемой, однако, работая над решением вопросов окружающей среды, там удалось его улучшить.
Как сообщалось, содержание мелкой пыли в воздухе на улице Бривибас в Риге в четверг более чем в три раза превысило допустимую норму - это наихудший показатель за все время работы станции наблюдения с 2008 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Содержание взвешенных мелких твердых частиц в воздухе на этой неделе увеличилось по всей Латвии, а худшие показатели зарегистрированы именно в столице. Загрязнению воздуха способствовала сухая и теплая погода, а также уменьшение скорости ветра.
В последние дни в Риге наблюдается дымка. Инспекторы Государственной службы окружающей среды провели проверки на объектах, где переваливается уголь, и пришли к выводу, что дымка не связана с перевалочными работами.