В Риге наблюдается дымка. Качество воздуха - худшее за последние годы

Содержание мелкой пыли в воздухе на улице Бривибас в Риге в четверг, 18 апреля, более чем в три раза превысило допустимую норму - это наихудший показатель за все время работы станции наблюдения с 2008 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Содержание взвешенных мелких твердых частиц в воздухе на этой неделе увеличилось по всей Латвии, а худшие показатели зарегистрированы именно в столице.
Загрязнению воздуха способствовала сухая и теплая погода, а также уменьшение скорости ветра.
В последние дни в Риге наблюдается дымка. Инспекторы Государственной службы окружающей среды (ГСОС) провели проверки на объектах, где переваливается уголь, и пришли к выводу, что дымка не связана с перевалочными работами.
Как ГСОС сообщает в социальной сети Twitter, дымка над Ригой образуется из-за испарений воды на Даугаве и море, а также из-за выбросов дыма.
Станция мониторинга на улице Бривибас в четверг зарегистрировала содержание в воздухе мелкой пыли PM10 в среднем 170 микрограммов на кубический метр. Установленный нормативными актами предельный уровень загрязнения составляет 50 микрограммов на кубометр.
Предыдущий худший показатель, зарегистрированный на улице Бривибас 5 февраля 2012 года, составлял 147 микрограммов на кубометр.
Станция мониторинга на бульваре Кронвалда в четверг зарегистрировала содержание мелкой пыли 80 микрограммов на кубометр, что является худшим показателем с начала 2014 года.
Содержание диоксида азота, диоксида серы и концентрация озона в воздухе не увеличились.
В ближайшее время продолжится засушливая погода, кроме того, в воздухе увеличится содержание пыльцы различных растений.
Также повысится пожароопасность, а в случае обширных пожаров качество воздуха может ухудшиться еще больше.