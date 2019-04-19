В Риге наблюдается дымка. Качество воздуха - худшее за последние годы

Содержание взвешенных мелких твердых частиц в воздухе на этой неделе увеличилось по всей Латвии, а худшие показатели зарегистрированы именно в столице.

Загрязнению воздуха способствовала сухая и теплая погода, а также уменьшение скорости ветра.

В последние дни в Риге наблюдается дымка. Инспекторы Государственной службы окружающей среды (ГСОС) провели проверки на объектах, где переваливается уголь, и пришли к выводу, что дымка не связана с перевалочными работами.

Как ГСОС сообщает в социальной сети Twitter, дымка над Ригой образуется из-за испарений воды на Даугаве и море, а также из-за выбросов дыма.

Станция мониторинга на улице Бривибас в четверг зарегистрировала содержание в воздухе мелкой пыли PM10 в среднем 170 микрограммов на кубический метр. Установленный нормативными актами предельный уровень загрязнения составляет 50 микрограммов на кубометр.

Предыдущий худший показатель, зарегистрированный на улице Бривибас 5 февраля 2012 года, составлял 147 микрограммов на кубометр.

Станция мониторинга на бульваре Кронвалда в четверг зарегистрировала содержание мелкой пыли 80 микрограммов на кубометр, что является худшим показателем с начала 2014 года.

Содержание диоксида азота, диоксида серы и концентрация озона в воздухе не увеличились.

В ближайшее время продолжится засушливая погода, кроме того, в воздухе увеличится содержание пыльцы различных растений.