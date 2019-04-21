"Танки грязи не боятся!": Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачевой

Советская и российская певица Алла Пугачева 15 апреля отметила 70-летие. На программе "Пусть говорят" Примадонна выступила с критикой телеведущей Леры Кудрявцевой, которая расспрашивала в программе "Секрет на миллион" бывших мужей звезды о подробностях их интимной жизни. Теперь телеведущая ответила на высказывания Аллы Борисовны. Об этом пишет издание StarHit.ru.
"Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают! Особенно, не буду называть, другой канал", - сказала Пугачева в эфире программы "Пусть говорят".
Она отметила, что красивая ведущая задавала вопросы как "из помойки".
"Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли. Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем!", - подчеркнула певица.
Лера Кудрявцева некоторое время не отвечала на критику, но решила ответить.
Она вспомнила, как однажды сама Пугачева ей сказала: "Танки грязи не боятся".
"Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь уже 25 лет - труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то.
Мы все рабы определенного формата и -потребностей аудитории - кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет", - приводит слова Кудрявцевой издание StarHit.ru.
Телеведущая считает, что стоит уважать журналистов, которые до сих пор подогревают интерес Публики к Примадонне. Они тоже трудятся и их стоит за это уважать. Для создания программы "Секрет на миллион" редакторы потратили массу времени, и Кудрявцевой жаль, если Пугачевой эта программа не понравилась.
"Не скрою, меня расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства", - подчеркнула Лера.