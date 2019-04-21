"Танки грязи не боятся!": Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачевой

"Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают! Особенно, не буду называть, другой канал", - сказала Пугачева в эфире программы "Пусть говорят".

"Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли. Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем!", - подчеркнула певица.

Она вспомнила, как однажды сама Пугачева ей сказала: "Танки грязи не боятся".

"Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь уже 25 лет - труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то.

Мы все рабы определенного формата и -потребностей аудитории - кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет", - приводит слова Кудрявцевой издание StarHit.ru.

Телеведущая считает, что стоит уважать журналистов, которые до сих пор подогревают интерес Публики к Примадонне. Они тоже трудятся и их стоит за это уважать. Для создания программы "Секрет на миллион" редакторы потратили массу времени, и Кудрявцевой жаль, если Пугачевой эта программа не понравилась.