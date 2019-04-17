"Как из помойки": Примадонна раскритиковала Леру Кудрявцеву

Советская и российская певица Алла Пугачева 15 апреля отметила 70-летие. Программа "Пусть говорят" была посвящена юбилею звезды. Гостями в студии стали самые близкие и родные люди исполнительницы. Примадонна не смогла не отметить, что она устала от постоянного вранья в СМИ, где постоянно полоскается "грязное белье".
"Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают! Особенно, не буду называть, другой канал", - сказала Пугачева.
Звезда имела ввиду канал НТВ и программу "Секрет на миллион", которую ведет Лера Кудрявцева. Одним из гостей стал бывший фаворит Примадонны Сергей Челобанов.
"Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая - ведущая - и в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а Вы спали с ней?" - спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", - говорит. "Ой, а какая она в постели?" - продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!" - возмущается Пугачева.
Примадонна подчеркнула, что она не злится на своего бывшего избранника.
"Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли. Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем!
А потом мне говорят: "Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!" Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!" - добавила она.