"Как из помойки": Примадонна раскритиковала Леру Кудрявцеву

"Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая - ведущая - и в этой помойке начинает рыться. "Скажите, а Вы спали с ней?" - спрашивает эта девушка гостя. А он сидит как этот... "Да", - говорит. "Ой, а какая она в постели?" - продолжает ведущая. И все это с экрана телевизора!" - возмущается Пугачева.