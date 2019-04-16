Пугачева публично обратилась к бывшему мужу и обвинила его во лжи

Во время шоу Примадонны опровергла несколько слухов и сплетен, которые часто появляются в СМИ.

Алла Борисовна не могла не упомянуть бывшего супруга Александра Стефановича, который во всех интервью подчеркивает, что именно он сделал из Пугачевой звезду.

Она решила лично обратиться к бывшему мужу.

"Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная артистка Советского союза.

Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м "Арлекино" спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала", - пояснила Пугачева.

Алла Борисовна подчеркнула, что она хотела бы высказаться окончательно по этому поводу.

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео

"Я ни разу не возникала против этого. Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме тридцать сребреников этих.

Я хочу вам подсказать - делайте лекции на эту тему: "Как я сделал Пугачеву". И заработаете! Делайте что-нибудь! Что вы так заклинились на мне? Но прежде чем на лекции ехать, если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу... А то получается, что только я и все!", - подытожила она.

Певица также вспомнила, что Стефанович рассказывал, что после съемки звезда кому-то "порвала пальто и разбила машину".

"Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки, этой стерве, которая меня достала... Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила... Машина была моя!

Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, ну что поделаешь, когда-нибудь купите сами", - сказала она.

Пугачева отметила, что ее "слово всегда будет последним" и правдивым.

"Он еще говорил,что Кристина все время называла его папой. Он знал, что брак фиктивный", - отметила она.

ФОТО: скриншот видео

Тогда нужно было три года прожить в Москве, чтобы получить прописку. Стефанович настаивал, чтобы Кристина не называла его папой, хотя девочка иногда путала и спрашивала о том, как надо.

"Никогда не называй меня папой. Называй меня Алекс", - говорил он.

Алла Пугачева сказала, что она устала от постоянного вранья в СМИ.