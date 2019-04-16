Пугачева публично обратилась к бывшему мужу и обвинила его во лжи
Советская и российская певица Алла Пугачева 15 апреля отметила 70-летие. Программа "Пусть говорят" была посвящена юбилею звезды. Гостями в студии стали самые близкие и родные люди исполнительницы.
Во время шоу Примадонны опровергла несколько слухов и сплетен, которые часто появляются в СМИ.
Алла Борисовна не могла не упомянуть бывшего супруга Александра Стефановича, который во всех интервью подчеркивает, что именно он сделал из Пугачевой звезду.
Она решила лично обратиться к бывшему мужу.
"Александр Борисович Стефанович, обращается к вам Народная артистка Советского союза.
Если уж вы придумали такую легенду, что вы главный человек, который сделал из меня певицу где-то в 77-м году. Хочу напомнить, что я уже в 75-м "Арлекино" спела. В 78-м я уже в Сопоте выступала", - пояснила Пугачева.
Алла Борисовна подчеркнула, что она хотела бы высказаться окончательно по этому поводу.
"Я ни разу не возникала против этого. Если вы вынуждены так говорить, и больше у вас заработка нет, кроме тридцать сребреников этих.
Я хочу вам подсказать - делайте лекции на эту тему: "Как я сделал Пугачеву". И заработаете! Делайте что-нибудь! Что вы так заклинились на мне? Но прежде чем на лекции ехать, если вы такой крутой, то сделайте еще одну певицу... А то получается, что только я и все!", - подытожила она.
Певица также вспомнила, что Стефанович рассказывал, что после съемки звезда кому-то "порвала пальто и разбила машину".
"Я не порвала пальто, я разодрала это пальто на кусочки, этой стерве, которая меня достала... Я не побила машину. Я ее, блин, раскурочила... Машина была моя!
Знаете, что, Александр Борисович, что хочу с ней, то и делаю. Ах, вам не на чем было ездить? Понимаю, ну что поделаешь, когда-нибудь купите сами", - сказала она.
Пугачева отметила, что ее "слово всегда будет последним" и правдивым.
"Он еще говорил,что Кристина все время называла его папой. Он знал, что брак фиктивный", - отметила она.
Тогда нужно было три года прожить в Москве, чтобы получить прописку. Стефанович настаивал, чтобы Кристина не называла его папой, хотя девочка иногда путала и спрашивала о том, как надо.
"Никогда не называй меня папой. Называй меня Алекс", - говорил он.
Алла Пугачева сказала, что она устала от постоянного вранья в СМИ.
"Честно говоря, поднадоело. Везде суется эта морда. И все время: "я сделал!". Чего ты сделал?", - отметила она.