Куриные, утиные, гусиные или перепелиные? Профессор Данилан о яйцах домашней птицы

Есть люди, которые, избегая холестерина, вместо куриных яиц выбирают перепелиные, в которых холестерина меньше. На самом деле в одном перепелином яйце холестерина меньше, чем в одном курином, только вот перепелиное весит 9 граммов, а куриное - 50. В моду вошли также гусиные и утиные яйца, в которых жиров и холестерина гораздо больше, чем в куриных.