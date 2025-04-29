Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе достиг пика цветения

Майские выходные - отличная возможность насладиться расцветающей природой на весеннем фестивале цветов "Весенняя симфония" в Пакруоской усадьбе (Литва). В эти дни фестиваль достиг своего пика: миллионы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов превратили историческую территорию усадьбы в яркое море цветов.
Природа в этом году подарила уникальное совпадение - как ранние, так и поздние сорта весенних цветов расцвели одновременно. Посетителей ждут более 250 сортов цветов, которые вместе создают завораживающие цветочные композиции. Совпадение с длинными выходными в Латвии делает это время особенно подходящим для семейной поездки или неспешного отдыха на природе.
Тюльпаны - удивительно выносливые
Несмотря на недавние ночные заморозки, тюльпаны и другие цветы в усадьбе сохранили всю свою красоту. "Тюльпаны прекрасно адаптированы к нашему климату - заморозки их не напугали. Ведь если бутон еще не полностью раскрылся, он умеет естественным образом защитить себя", - объясняют садовники усадьбы. Благодаря этому цветы не утратили ни своих красок, ни живости.
Еще больше впечатлений для всей семьи
Помимо цветов, на фестивале можно насладиться художественной инсталляцией "Цветочная вселенная", посвященной 150-летию великого литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса - она позволяет посетителям прочувствовать слияние музыки, живописи и природы. В программе также: ретро-карусели, городок кроликов, творческие мастер-классы и встречи с домашними животными из усадьбы.
4 мая, когда в Литве отмечают День матери, праздничную атмосферu дополнит духовой ансамбль Dūdoriai, который наполнит территорию усадьбы праздничными мелодиями.
В выходные гостей ждет дворик цепелинов, а в трактире усадьбы можно отведать аутентичные блюда. На ремесленном рынке - возможность приобрести луковицы цветов и уникальные подарки ручной работы, чтобы унести частичку весны с собой домой.
Важно! Планируя поездку на майские праздники, воспользуйтесь возможностью посетить фестиваль по выгодной цене - 2 и 5 мая, которые в Литве являются рабочими днями (в отличие от Латвии), действуют цены на билеты рабочих дней.
Усадьба Пакруойис находится всего в 30 км от латвийской границы, недалеко от Йонишкиса, и является удобным направлением для семей, пар и всех любителей весны.
Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.
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