Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе достиг пика цветения

Природа в этом году подарила уникальное совпадение - как ранние, так и поздние сорта весенних цветов расцвели одновременно. Посетителей ждут более 250 сортов цветов, которые вместе создают завораживающие цветочные композиции. Совпадение с длинными выходными в Латвии делает это время особенно подходящим для семейной поездки или неспешного отдыха на природе.

Тюльпаны - удивительно выносливые

Несмотря на недавние ночные заморозки, тюльпаны и другие цветы в усадьбе сохранили всю свою красоту. "Тюльпаны прекрасно адаптированы к нашему климату - заморозки их не напугали. Ведь если бутон еще не полностью раскрылся, он умеет естественным образом защитить себя", - объясняют садовники усадьбы. Благодаря этому цветы не утратили ни своих красок, ни живости.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

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