Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе достиг пика цветения

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

Майские выходные - отличная возможность насладиться расцветающей природой на весеннем фестивале цветов "Весенняя симфония" в Пакруоской усадьбе (Литва). В эти дни фестиваль достиг своего пика: миллионы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов превратили историческую территорию усадьбы в яркое море цветов.

Природа в этом году подарила уникальное совпадение - как ранние, так и поздние сорта весенних цветов расцвели одновременно. Посетителей ждут более 250 сортов цветов, которые вместе создают завораживающие цветочные композиции. Совпадение с длинными выходными в Латвии делает это время особенно подходящим для семейной поездки или неспешного отдыха на природе.

Тюльпаны - удивительно выносливые

Несмотря на недавние ночные заморозки, тюльпаны и другие цветы в усадьбе сохранили всю свою красоту. "Тюльпаны прекрасно адаптированы к нашему климату - заморозки их не напугали. Ведь если бутон еще не полностью раскрылся, он умеет естественным образом защитить себя", - объясняют садовники усадьбы. Благодаря этому цветы не утратили ни своих красок, ни живости.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

Еще больше впечатлений для всей семьи

Помимо цветов, на фестивале можно насладиться художественной инсталляцией "Цветочная вселенная", посвященной 150-летию великого литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса - она позволяет посетителям прочувствовать слияние музыки, живописи и природы. В программе также: ретро-карусели, городок кроликов, творческие мастер-классы и встречи с домашними животными из усадьбы.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

4 мая, когда в Литве отмечают День матери, праздничную атмосферu дополнит духовой ансамбль Dūdoriai, который наполнит территорию усадьбы праздничными мелодиями.

В выходные гостей ждет дворик цепелинов, а в трактире усадьбы можно отведать аутентичные блюда. На ремесленном рынке - возможность приобрести луковицы цветов и уникальные подарки ручной работы, чтобы унести частичку весны с собой домой.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

Важно! Планируя поездку на майские праздники, воспользуйтесь возможностью посетить фестиваль по выгодной цене - 2 и 5 мая, которые в Литве являются рабочими днями (в отличие от Латвии), действуют цены на билеты рабочих дней.

Усадьба Пакруойис находится всего в 30 км от латвийской границы, недалеко от Йонишкиса, и является удобным направлением для семей, пар и всех любителей весны.

Подробнее о фестивале - на сайте усадьбы.

Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе.
Весенний фестиваль в Пакруойской усадьбе. Фото: Пресс-фото

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх