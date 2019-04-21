Вс, 21.04.2019
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С днем рождения, королева! Елизавета II отмечает свое 93-летие

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Королева Елизавета II

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Королева Великобритании и заморских британских владений Елизавета II в воскресенье, 21 апреля, отмечает свое 93-летие. Елизавета II является рекордсменом среди всех британских монархов по продолжительности пребывания на престоле, на втором месте она оставила свою прапрабабушку королеву Викторию.

Елизавета II родилась 21 апреля 1929 года, а ее коронация состоялась 2 июня 1953 года. В 1939 году Елизавета II впервые встретила греческого и датского принца (позднее он от трона отказался) Филиппа Маунтбеттена, который является ее четвероюродным братом. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Филипп получил титул герцога Эдинбургского.

В браке родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, кронпринцесса Анна, принц Эндрю, ныне герцог Йоркский, и принц Эдуард.

Интересно, что Елизавета II стала первой королевой в истории Британии, которая в 1992 году добровольно решила платить подоходный налог, символизируя таким образом сближение с народомю

В честь дня рождения королевы портал TVNET предлагает вспомнить различные события из жизни Елизаветы II.

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