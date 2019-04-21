С днем рождения, королева! Елизавета II отмечает свое 93-летие

Елизавета II родилась 21 апреля 1929 года, а ее коронация состоялась 2 июня 1953 года. В 1939 году Елизавета II впервые встретила греческого и датского принца (позднее он от трона отказался) Филиппа Маунтбеттена, который является ее четвероюродным братом. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Филипп получил титул герцога Эдинбургского.