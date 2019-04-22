Пьяный гражданин Латвии подверг опасности полёт в Италию

Согласно полученной информации, на протяжении всего полёта гражданин Латвии употреблял алкоголь, а также используя нецензурные слова, просил персонал, чтобы был обслужен первым. За несколько минут до посадки, когда нужно было пристегнуться, персонал попросил мужчину вернуться на своё сиденье, однако пассажир стал вести себя крайне агрессивно, кричал и физически затрагивал экипаж.

Сотрудники экипажа пытались изрядно выпившего пассажира посадить на своё место, однако он стал ещё агрессивнее. Пассажир сопротивлялся и применял физическую силу.

Экипаж принял решение сообщить пилоту об опасном инциденте. Экипажу при помощи других пассажиров удалось успокоить мужчину до посадки самолёта. После приземления самолёта пассажир продолжал вести себя неадекватно, потому был передан итальянским правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

В то же время на прошлой неделе после посадки самолёта в международном аэропорту Rīga стражам правопорядка были переданы два гражданина Латвии, которые во время полёта начали конфликтовать между собой, с участием экипажа, тем самым угрожая общей безопасности полёта.