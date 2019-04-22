LNT: Введение новых eID-карт задерживается из-за скопления старых

Из-за скопления удостоверений личности старого образца (eID-карт) отложено введение нового образца документа. Об этом сообщает LNT Ziņas.
Изначально планировалось, что новые удостоверения личности сроком годности в десять лет будут выпущены в начале года, однако сейчас введение новых карт планируется только осенью.
Как пояснили в Министерстве внутренних дел, введение новых eID-карт нужно отложить, по крайней мере, по двум причинам. В декабре прошлого года производитель сообщил, что удостоверения личности не успеют доставить в установленные сроки. Вторая причина - слишком большие запасы удостоверений личности старого образца.
Сообщается, что накопилось около 80 000 старых удостоверений стоимостью в полмиллиона евро. Их не уничтожают и продолжают выдавать, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков.
В Министерстве также отметили, что запас настолько велик, так как старые образцы были приобретены до того, как было решено, что будут приобретены новые. Сотрудники Управления по делам гражданства и миграции отметили, что запасы стали уходить медленнее, так как жители ждут новые eID-карты, а потому не приобретают старые.
Осенью также планируется изменить государственную пошлину за выдачу этих удостоверений. Согласно правилам проекта, подготовленного в прошлом году, цены планируется повысить. Это означает, что нужно будет платить 15 евро вместо нынешних 14,23 евро. В свою очередь, если удостоверение будет выдано вместе с паспортом, то вместо 35,57 нужно будет платить 40 евро. Дети, пенсионеры и инвалиды первой и второй группы, напротив, должны будут платить меньше за eID-карты.