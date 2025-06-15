Бывший лидер Национального объединения создает новую политическую силу

Говоря об идеологическом направлении новой организации, Зелтитс подчеркнул ее нацеленность на практическую деятельность и общественные инициативы. Работа партии будет строиться на принципах национализма и консерватизма, которые планируется реализовывать через конкретные мероприятия - например, уличные акции и общественные кампании. Параллельно будет разработана экономическая и социальная программа. По словам Зелтитса, отличие от других партий, в том числе от Национального объединения, будет выражаться скорее в действиях и подходах, а не в идеологических нюансах.

Зелтитс подтвердил, что Austošā saule планирует участвовать в следующих выборах в Сейм, и главной ее задачей является попадание в парламент для осуществления политического влияния. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов выборов.

Он также пояснил, что организация сейчас юридически действует как общество, однако фактически уже функционирует в формате партии. Для получения официального статуса партии необходимо выполнить предусмотренные законом требования - собрать 200 учредителей, одновременно присутствующих на учредительном собрании и подписавших соответствующие документы.

Эта процедура в Латвии, по мнению Зелтитса, сложная и негибкая.

При этом Зелтитс отметил, что учредительное собрание партии запланировано на конец августа 2025 года, чтобы оставить запас времени перед октябрьскими выборами в Сейм. Он выразил мнение, что это лето будет политически активным, и надеется, что люди будут готовы присоединиться к новой партии, несмотря на сезон отпусков.

По данным архива агентства LETA, Зелтитс до 2020 года занимал пост генерального секретаря и члена правления Национального объединения, а также возглавлял молодежную организацию партии.