Украина нанесла удары по ключевым химическим заводам в России

Целью атак стали заводы "Невинномысский азот" в Ставропольском крае и "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также подтвердил удар по предприятию "Невинномысский азот".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в регионе был объявлен режим "дроновой угрозы", поскольку в промышленной зоне Невинномысска упали обломки беспилотников. Первоначально он заявил об одном пострадавшем, однако позже эту информацию опроверг.

Коваленко подчеркнул, что "Невинномысский азот" является критически важным звеном российского военно-промышленного комплекса. Предприятие ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры - главного компонента взрывчатых веществ и артиллерийских снарядов.

"Здесь синтезируют меламин, уксусную кислоту, метанол и нитрат калия - вещества двойного назначения, часто используемые для производства гранат, противопехотных мин и ракетных боеприпасов. С 2024 года на предприятии развернуто производство водорастворимых удобрений, адаптированных под нужды военной химии", - добавил Коваленко.