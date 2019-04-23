Два самолета и один пехотный батальон: пять самых слабых армий в мире

5. Панама

Индекс мощи GFP*: 3.5849

Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 10 000

Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 1 759 698

Общее количество авиационных объектов: 32

Единицы бронетехники: 65 (бронетранспортеры)

Общее количество объектов военно-морского флота: 20

Оборонный бюджет: $145.000.000

С момента вторжения США в Панаму в 1989 году это трансконтинентальное государство ликвидировало свою армию, оставив лишь небольшое количество гражданских и парамилитарных единиц. У Панамы имеются один батальон гвардии президента, один батальон военной полиции, 18 подразделений полиции и восемь отрядов парамилитарных военнослужащих.

ФОТО: Reuters/ScanPix

5. Сьерра-Леоне

Индекс мощи GFP: 3.6956

Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 8 500

Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 1 432 872

Общее количество авиационных объектов: 5

Единицы бронетехники: 13 (бронетранспортеры);

Общее количество объектов военно-морского флота: 10

Оборонный бюджет: $13.040.000

Бывшая британская колония, небольшое государство в западной Африке Сьерра-Леоне обладает очень слабой армией. Сухопутная военная техника этой африканской страны (оружие и бронетехника) является сравнительно изношенной и обладает сомнительным качеством. Многие аналитики также выразили свои сомнения относительно способности сьерралеонских самолетов подняться в воздух. Кроме того, отмечается, что военно-морские силы Сьерра-Леоне сосредоточены исключительно на охрану берегов государства и не предназначены для нападения.

ФОТО: Reuters/ScanPix

3. Суринам

Индекс мощи GFP: 3.8295

Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 1850

Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 132 740

Общее количество авиационных объектов: 3

Единицы бронетехники: 66 (бронетранспортеры)

Общее количество объектов военно-морского флота: 3

Оборонный бюджет: $67.410.000

Несмотря на помощь извне в модернизации армии, военные силы Суринама до сих пор находятся в очень плачевном состоянии. В распоряжении этого южноамериканского государства имеется настолько мало солдат, что они составляют всего лишь один легкий пехотный батальон. Те же самые военные входят в состав спецподразделения полиции и состав отряда суринамской военной полиции.

ФОТО: Reuters / Scanpix

2. Либерия

Индекс мощи GFP: 4.8442 (0.0000 считается идеальным показателем)

Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 2100

Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 2 226 923

Общее количество авиационных объектов: 0

Единицы бронетехники: 0

Общее количество объектов военно-морского флота: 0

Оборонный бюджет: $10.000.000

Несмотря на то, что Либерия пользуется поддержкой сильнейшего военного игрока в мире (США — прим.ред.), это не принесло данной африканской стране существенных военных приобретений. В связи с острой нехваткой военной техники и ничтожным числом солдат, Либерия не в силах проявить ощутимое сопротивление в случае возникновения вооруженного конфликта.

ФОТО: Reuters / Scanpix

1. Бутан

Индекс мощи GFP: 6.3988 (0.0000 считается идеальным показателем)

Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 7000

Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 176.808

Общее количество авиационных объектов: 2

Единицы бронетехники: 0

Общее количество объектов военно-морского флота: 0

Оборонный бюджет: $10.000.000

Государством с самым низким военным потенциалом является Бутан — страна, расположенная между Индией и Китаем. Бутанская армия традиционно полагалась на военную помощь Индии, но сама так никогда и не сформировалась в серьезные вооруженные силы. В связи со своим маленьким размером у Бутана попросту нет ресурсов на создание внушительной армии, кроме того Индия бы не хотела допустить уменьшения своего влияния над своим маленьким соседом. У Бутана есть самолеты, однако они предназначены для эвакуации раненных. Бутанская авиация также полагается на командный состав индийских воздушных войск.

ФОТО: AFP / Scanpix