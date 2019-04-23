Два самолета и один пехотный батальон: пять самых слабых армий в мире

Армия до сих пор считается одним из определяющих инструментов, с помощью которых государства могут повлиять на происходящее в политическом пространстве. Военно-аналитический портал GlobalFirepower (GFP) уже с 2006 года занимается обобщением данных о военной мощи стран по всему миру. На сайте также доступна информация о пяти самых слабых армиях в мире.
5. Панама
Индекс мощи GFP*: 3.5849
Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 10 000
Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 1 759 698
Общее количество авиационных объектов: 32
Единицы бронетехники: 65 (бронетранспортеры)
Общее количество объектов военно-морского флота: 20
Оборонный бюджет: $145.000.000
С момента вторжения США в Панаму в 1989 году это трансконтинентальное государство ликвидировало свою армию, оставив лишь небольшое количество гражданских и парамилитарных единиц. У Панамы имеются один батальон гвардии президента, один батальон военной полиции, 18 подразделений полиции и восемь отрядов парамилитарных военнослужащих.
5. Сьерра-Леоне
Индекс мощи GFP: 3.6956
Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 8 500
Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 1 432 872
Общее количество авиационных объектов: 5
Единицы бронетехники: 13 (бронетранспортеры);
Общее количество объектов военно-морского флота: 10
Оборонный бюджет: $13.040.000
Бывшая британская колония, небольшое государство в западной Африке Сьерра-Леоне обладает очень слабой армией. Сухопутная военная техника этой африканской страны (оружие и бронетехника) является сравнительно изношенной и обладает сомнительным качеством. Многие аналитики также выразили свои сомнения относительно способности сьерралеонских самолетов подняться в воздух. Кроме того, отмечается, что военно-морские силы Сьерра-Леоне сосредоточены исключительно на охрану берегов государства и не предназначены для нападения.
3. Суринам
Индекс мощи GFP: 3.8295
Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 1850
Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 132 740
Общее количество авиационных объектов: 3
Единицы бронетехники: 66 (бронетранспортеры)
Общее количество объектов военно-морского флота: 3
Оборонный бюджет: $67.410.000
Несмотря на помощь извне в модернизации армии, военные силы Суринама до сих пор находятся в очень плачевном состоянии. В распоряжении этого южноамериканского государства имеется настолько мало солдат, что они составляют всего лишь один легкий пехотный батальон. Те же самые военные входят в состав спецподразделения полиции и состав отряда суринамской военной полиции.
2. Либерия
Индекс мощи GFP: 4.8442 (0.0000 считается идеальным показателем)
Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 2100
Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 2 226 923
Общее количество авиационных объектов: 0
Единицы бронетехники: 0
Общее количество объектов военно-морского флота: 0
Оборонный бюджет: $10.000.000
Несмотря на то, что Либерия пользуется поддержкой сильнейшего военного игрока в мире (США — прим.ред.), это не принесло данной африканской стране существенных военных приобретений. В связи с острой нехваткой военной техники и ничтожным числом солдат, Либерия не в силах проявить ощутимое сопротивление в случае возникновения вооруженного конфликта.
1. Бутан
Индекс мощи GFP: 6.3988 (0.0000 считается идеальным показателем)
Общее число служащих военных (резервисты + действительная военная служба): 7000
Потенциальное количество человеческих ресурсов, которое доступно армии: 176.808
Общее количество авиационных объектов: 2
Единицы бронетехники: 0
Общее количество объектов военно-морского флота: 0
Оборонный бюджет: $10.000.000
Государством с самым низким военным потенциалом является Бутан — страна, расположенная между Индией и Китаем. Бутанская армия традиционно полагалась на военную помощь Индии, но сама так никогда и не сформировалась в серьезные вооруженные силы. В связи со своим маленьким размером у Бутана попросту нет ресурсов на создание внушительной армии, кроме того Индия бы не хотела допустить уменьшения своего влияния над своим маленьким соседом. У Бутана есть самолеты, однако они предназначены для эвакуации раненных. Бутанская авиация также полагается на командный состав индийских воздушных войск.
*GFP рассчитывает индекс мощи по специальной формуле, которая берет во внимание и число солдат, и качество военной техники, и бюджет, выделенный на поддержание военного потенциала. В расчеты включаются и такие существенные аспекты как логистические способности и доступность необходимых для армии природных ресурсов. Однако во внимание не берутся способности нетрадиционного оружия, например, ядерного и химического вооружения.