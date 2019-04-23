Глава МВД: С 25 апреля Деглавский мост будет закрыт

"По моему мнению, органы Рижской думы не учитывают заключения экспертов, а также затягивают время с проведением повторной экспертизы, тем самым не соблюдая условия, обеспечивающие безопасность людей. Есть достаточно факторов, свидетельствующих, что мост угрожает жизням людей, поэтому я принял решение о его закрытии с четверга", - сказал Гиргенс.

Он сказал, что нормативные акты позволяют ему действовать таким образом в случаях, когда под угрозой находится жизнь людей, чтобы избежать трагедии.

Сегодня в 9 часов под мостом руководство Рижской думы, специалисты департамента сообщения и Рижского строительного управления встретятся с ремонтирующей мост компанией "Kauno tiltai" и авторами строительного проекта ООО "Инжениербуве", чтобы ознакомиться с техническим состоянием Деглавского моста.

В 10 часов у стадиона "Даугава" состоится пресс-брифинг с участием министра экономики Ральфа Немиро, Гиргенса и директора департамента контроля Государственного бюро по контролю за строительством (ГБКС) Мариса Демме.

Ранее ГБКС констатировало повреждения несущих конструкций моста. Ремонтные работы на нем приостановлены. Экспертиза моста продлится до конца мая.