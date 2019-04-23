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57-летний Тимур Бекмамбетов женился на 28-летней помощнице президента Татарстана
Любовь

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ФОТО: скриншот instagram.com/bekmambetovtimur

По сообщениям российских СМИ, 22 апреля в Казани 57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов и 28-летняя помощница президента Татарстана Наталия Фишман официально оформили свои отношения.

Слухи о романтических отношениях Бекмамбетова и Фишман появились еще летом прошлого года.

В феврале режиссер опубликовал в своем Instagram фото с Наталией, тем самым подтвердив, что они встречаются.

Кроме того, пара была замечена на одном из матчей чемпионата мира по футболу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По сведениям журналистов, церемония бракосочетания Тимура Бекмамбетова и Наталии Фишман прошла в Центре семьи "Казан" в кругу их родных и друзей, после чего молодожены устроили пикник на набережной озера Кабан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для Наталии это первый брак, а для Тимура - третий. О своей первой жене, отношения с которой не сложились, режиссер вспоминать не любит. В этом браке у него родилась дочь Жанна. Второй супругой Бекмамбетова стала художник по костюмам Варвара Авдюшко. По данным различных СМИ, их бракоразводный процесс был долгим и завершился не так давно.

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