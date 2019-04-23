57-летний Тимур Бекмамбетов женился на 28-летней помощнице президента Татарстана

По сведениям журналистов, церемония бракосочетания Тимура Бекмамбетова и Наталии Фишман прошла в Центре семьи "Казан" в кругу их родных и друзей, после чего молодожены устроили пикник на набережной озера Кабан.

Для Наталии это первый брак, а для Тимура - третий. О своей первой жене, отношения с которой не сложились, режиссер вспоминать не любит. В этом браке у него родилась дочь Жанна. Второй супругой Бекмамбетова стала художник по костюмам Варвара Авдюшко. По данным различных СМИ, их бракоразводный процесс был долгим и завершился не так давно.