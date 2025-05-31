Группа Nettletie выпускает дебютный альбом The Call of the Baltic Void

Молодая группа современного металла Nettletie с гордостью объявляет о выходе своего дебютного альбома The Call of the Baltic Void, релиз которого состоялся 31 мая 2025 года.
Основанная в 2024 году, группа предлагает мощное и актуальное звучание в стиле метал, обогащенное эстетикой Балтийского региона и дополненное элементами электронной музыки.
С момента основания Nettletie выпустила три сингла, которые вошли в альбом: INDE, Break For You, No Way Out.
Видео: Официальный клип на песню INDE
"Наша музыка - это наша история. Этим альбомом мы делимся переживаниями, основанными как на личном опыте, так и на влиянии любимой музыки. Мы надеемся, что каждый слушатель почувствует эти глубокие и тяжелые эмоции, рождающиеся в союзе спокойной красоты Балтийского моря и мощного звучания современного метала", - говорит участник группы Павел Рутковский.
Название альбома The Call of the Baltic Void - это не просто метафора. В нем звучит отголосок психологического феномена, известного как l’appel du vide - "зов пустоты". Это внезапный импульс столкнуться с экзистенциальными границами - как буквально, так и эмоционально. Это ощущение знакомо каждому, кто живет в странах Балтии - регионе с историей, наполненной тьмой, одиночеством и щемящей интроспекцией. В этом альбоме "зов пустоты" превращается в звук - смелое, резкое и честное отражение жизни на эмоциональном краю.
Заглавная композиция альбома была записана с использованием традиционных акустических инструментов, а также вокальных партий, исполненных коллективом RUNI.
В ближайшем будущем группа планирует выступления как в странах Балтии, так и в других регионах за рубежом, а также сочинение и запись нового материала.
Альбом доступен на всех крупных стриминговых платформах, включая Spotify, Apple Music и Deezer.
Группа Nettletie была основана в 2024 году в Риге, Латвия. Коллектив сочетает энергию современного метала с нюансами электронной музыки и чистым, эмоционально насыщенным вокалом, создавая новое и утонченное звучание. Музыка Nettletie отражает как культурную глубину жанра, так и мрачные, но смелые оттенки балтийской души. С момента основания группа выпустила несколько синглов и получила признание среди поклонников и критиков тяжелой музыки.
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