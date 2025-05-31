Группа Nettletie выпускает дебютный альбом The Call of the Baltic Void

Основанная в 2024 году, группа предлагает мощное и актуальное звучание в стиле метал, обогащенное эстетикой Балтийского региона и дополненное элементами электронной музыки.

С момента основания Nettletie выпустила три сингла, которые вошли в альбом: INDE, Break For You, No Way Out.

Видео: Официальный клип на песню INDE

"Наша музыка - это наша история. Этим альбомом мы делимся переживаниями, основанными как на личном опыте, так и на влиянии любимой музыки. Мы надеемся, что каждый слушатель почувствует эти глубокие и тяжелые эмоции, рождающиеся в союзе спокойной красоты Балтийского моря и мощного звучания современного метала", - говорит участник группы Павел Рутковский.