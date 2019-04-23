"Кандалы, надетые на рабочий народ". Дворники в Китае обязаны носить смарт-браслеты

Если смарт-браслет не фиксирует телодвижения носителя дольше 20 минут, он издает звуковой сигнал "Продолжайте работу!".

В случае, если сотрудник не реагирует на сигнал, работодатель может отследить координаты браслета и проверить, что происходит с дворником.

Как пишет издание Abacus, большинство нанкинских дворников недовольны нововведением.

" Я вижу мусор на улицах и собираю его. Бывает, что улицы чистые, а эта штука все равно заставляет меня ходить туда-сюда", - цитирует высказывание одного дворника газета South China Morning Post.

Согласно информации в распоряжении издания, нанкинские дворники начали носить смарт-браслеты в марте этого года. Новость о таком способе контроля над сотрудниками возмутила пользователей китайской соцсети Weibo.

Один из юзеров Weibo назвал смарт-браслеты "кандалами, надетыми на рабочий народ".

"Можно следить за преступниками, подозреваемыми и наркоторговцами, но зачем следить за дворниками?", - написал другой пользователь соцсети.

Другие юзеры заявили, что деньги, которые были потрачены на закупку браслетов, стоило потратить на увеличение зарплат дворников.

Отмечается, что в среднем дворник в Китае зарабатывает от 230 до 300 долларов в месяц.

Вскоре после того, как о смарт-браслетах сообщили нанкинские СМИ, соответствующее предприятие заявило, что в браслетах отключат функцию, контролирующую перемещение сотрудников.

Однако представители компании подчеркнули, что пока не планируется полностью отказаться от этих браслетов, поскольку они поспособствовали сокращению расходов на контроль за работой сотрудников, а также улучшили качество проделываемой дворниками работы.