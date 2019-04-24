"Я всего лишь глотала баночки с кокаином - что в этом особенного?" Закулисье нелегального бизнеса

"Какие испытываешь ощущения, когда проносишь через систему безопасности аэропорта почти килограмм кокаина в собственном желудке?" - спросила у своей сестры журналистка портала Vice Милли Мария. Ее родственница несколько лет работала наркокурьером и после завершения карьеры была готова поделиться опытом и рассказать о закулисье этого бизнеса.

Несколько лет назад сестра Милли работала наркокурьером – она летала из острова Кюрасао, что находится недалеко от Венесуэлы, в Европу, наполнив свой желудок расфасованным по пластиковым пакетикам кокаином. Она перевозила из Ямайки чемоданы с наркотиками. Закончила она этим заниматься только тогда, когда ее поймали.

"После того, как Шерон (имя изменено) пригласила меня к себе домой и усадила на черный кожаный диван, она сказала, что удивлена, что ее история меня вообще интересует.

"Я всего лишь глотала баночки с кокаином - что в этом особенного?" - спросила она", - пишет Милли.

У Шерон непростая судьба - в ней бурлит суринамская и голландская кровь. Когда ей было 13 лет, девочка жила в небольшом городке в Нидерландах, где постепенно начинала познавать культуру улиц Амстердама.

"Там, где я жила, обитали только голландцы. Мне это казалось скучным. Я хотела общаться с людьми, похожими на меня", - рассказывает Шерон.

Она нашла несколько друзей из округа Амстердама, которые научили ее курить крэк и показали, как воровать у людей. Мать девочки начала беспокоиться – она старалась удержать дочь от встреч с "неправильными" людьми, однако, неудачно.

"Она требовала, чтобы я выбрала - либо я возвращаюсь в Суринам, либо отправляюсь учиться в очень строгую школу-интернат. Я выбрала второй вариант", - рассказывает Шерон.

Со временем девочку из школы исключили, и она оказалась в колонии для несовершеннолетних, а после – в тюрьме "за кражи и тому подобные деяния".

Когда в 2001 году ее выпустили из заключения, Шерон решила улететь на небольшой карибский остров Кюрасао – ходили слухи, что через него есть возможность легко перевозить кокаин в Европу.

План был таков – она берет чемодан, наполненный наркотиками, проносит его через таможню и возвращается в Нидерланды.

"Люди, с которыми мне нужно было сотрудничать, не выглядели надежными, поэтому я решила этим не заниматься, а на некоторое время просто осталась пожить на Кюрасао. Там все регулярно меня спрашивали, могу ли я помочь перевезти кокаин, потому что я была родом из Нидерландов. Но я всем отказывала, пока в один день не встретила старую подругу", - признается Шерон.

"Она спросила, могу ли я помочь – я согласилась. В то время этим занимались все – в каждом самолете было как минимум человек 20, перевозивших наркотики.

В Кюрасао наркотики продавали даже бабушки!".

Чтобы проверить, как это работает, Шерон проглотила одну баночку с кокаином. Так как все прошло гладко, она проглотила еще примерно 70. В каждом таком контейнере было примерно десять грамм кокаина, за перевозку 100 грамм можно было получить тысячу гульденов или примерно 490 евро.

Кокаин заворачивали в пластик, затем в резиновую перчатку из латекса, затем запечатывали упаковочной лентой и снова заворачивали в пластик и латекс. Однако не все баночки так тщательно упаковывали – одна 19-летняя подруга Шерон умерла, когда такой контейнер взорвался прямо у нее в желудке. "Это был чистый кокаин.

Я глотала только вареный – это тебя не убьет. По крайней мере, мне так сказали", - говорит Шерон.

Перед проглатыванием каждой баночки, Шерон тщательно ее проверяла, бросая в ведро с водой – если она тонула, необходимо было переупаковывать.

"Это было не сложно, и я хотела вернуться в Нидерланды - это был хороший способ заработать на обратный билет".

Когда девушке пришлось проделывать этот "трюк" впервые, Шерон даже не волновалась - она терпеливо ждала очереди в аэропорту, а затем благополучно прошла таможню.

"Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо", - говорит девушка.

Некоторым наркокурьерам приходится обмениваться "своими баночками" прямо во время полета. В таких случаях контейнер необходимо хорошенько помыть, и тогда - глотает следующий.

Покинув самолет, Шерон ела специальный шоколад, вызывающий диарею, и таким образом получала обратно свои баночки с наркотиками. Следующий шаг - отдать кокаин дилерам, иначе можно нарваться на неприятности.

Шерон вспоминает случай, когда у одного парня баночка застряла в кишечнике. Избавиться от нее ему помог хирург, однако, после операции сдал наркокурьера полиции.

Шерон поймали в аэропорту в 2007 году. В тот раз наркотики она решила не глотать, а пыталась перевезти их в вибраторе, который вставила себе во влагалище. "Думала, что они сделают только рентген живота, но нет", - рассказывает девушка.

"Если ты провозишь меньше, чем три килограмма, тебя не отправят в тюрьму. Необходимо просто переговорить с полицией - я даже полицейский участок не видела".

Шерон разрешили сразу уехать в Нидерланды, а местные власти запретили ей покидать страну на год. Мать девушки видела в этом возможность наставить дочь на правильный путь.