Предложениям Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) отказаться от радиорекламы и радиопрограмм на русском языке не хватает аргументированного обоснования, заявил член правления Латвийской ассоциации вещательных организаций (LRA) и коммерческий директор радио SWH Филип Рубенис.
Нет основания: ассоциация комментирует предложение NEPLP об отказе от радиорекламы и радиопередач на русском языке
"На наш взгляд, остро не хватает обоснования и информации о необходимости этих изменений. (…) Сейчас мы не видим аргументированных оснований для введения таких изменений", - сказал Рубенис.
Рубенис сказал, что, по их мнению, сначала нужно начать с определения цели, а также оценки общей выгоды и влияния на медиа-среду.
По подсчетам ассоциации, переход на рекламу только на латышском языке был бы с негативным влиянием. Значительная часть рекламодателей искала бы другие пути достижения русскоязычной аудитории, и это принесло бы зарегистрированным в Латвии средствам массовой информации убытки.
"Как мы знаем, доходы СМИ от рекламы идут рука об руку с производством контента. При снижении рекламных доходов автоматически снижается и способность СМИ производить контент, новости, передачи.
Это существенно повлияло бы на объем содержания произведенных в Латвии электронных средств массовой информации, так как из доходов от рекламы, поступающих от рекламы на русском языке, зачастую финансируется и производство контента в программах, вещающих на латышском языке", - сказал Рубенис.
В вопросе о лицензиях тоже следует смотреть на общую выгоду или ущерб для медиа-среды, считает Рубенис.
Сейчас ассоциации не хватает взвешенной информации о необходимости введения таких изменений, целях и влиянии на медиа и рекламные среды в целом.
Агентство LETA также спросило мнение EHR grupa. Представитель компании Ина Икнерt сообщила, что компания присоединяется к мнению ассоциации.
Как сообщалось, NEPLP планирует в ближайшее время подать в Сейм предложения, касающиеся распределения прав на радиовещание и использования языков в радиорекламе.
24 апреля представители NEPLP представили депутатам данные о привычках населения в области медиапотребления, в том числе отдельно о меньшинствах и молодежи.
NEPLP пришел к выводу, что привычки латышей и нацменьшинств в области медиапотребления различаются, но не так значительно, как часто предполагается. Например, темы, интересующие латышей и меньшинства, не сильно отличаются.
Что касается языка, то меньшинства предпочитают потреблять контент на русском языке, но также потребляют развлекательный контент на латышском языке.
Что касается доверия, то меньшинства меньше доверяют централизованным СМИ и больше доверяют местной или региональной информации.
В то же время NEPLP видит и очень тревожную тенденцию - растущий спрос на русскоязычный контент среди молодежи меньшинств. За последний год интерес к потреблению латвийских СМИ на русском языке среди молодежи этнических меньшинств вырос с 58% в 2022 году до 65% в прошлом году.
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