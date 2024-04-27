Нет основания: ассоциация комментирует предложение NEPLP об отказе от радиорекламы и радиопередач на русском языке

Сейчас ассоциации не хватает взвешенной информации о необходимости введения таких изменений, целях и влиянии на медиа и рекламные среды в целом.

Агентство LETA также спросило мнение EHR grupa. Представитель компании Ина Икнерt сообщила, что компания присоединяется к мнению ассоциации.

Как сообщалось, NEPLP планирует в ближайшее время подать в Сейм предложения, касающиеся распределения прав на радиовещание и использования языков в радиорекламе.

24 апреля представители NEPLP представили депутатам данные о привычках населения в области медиапотребления, в том числе отдельно о меньшинствах и молодежи.

NEPLP пришел к выводу, что привычки латышей и нацменьшинств в области медиапотребления различаются, но не так значительно, как часто предполагается. Например, темы, интересующие латышей и меньшинства, не сильно отличаются.

Что касается языка, то меньшинства предпочитают потреблять контент на русском языке, но также потребляют развлекательный контент на латышском языке.

Что касается доверия, то меньшинства меньше доверяют централизованным СМИ и больше доверяют местной или региональной информации.

В то же время NEPLP видит и очень тревожную тенденцию - растущий спрос на русскоязычный контент среди молодежи меньшинств. За последний год интерес к потреблению латвийских СМИ на русском языке среди молодежи этнических меньшинств вырос с 58% в 2022 году до 65% в прошлом году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!