Водителя такси Сергея Сидорова обвиняют в шпионаже в пользу России. Собранная обвинением информация свидетельствует о том, что Сидоров сообщал, куда и когда вез военных, передает телеканал TV3.
Обвиняемый в шпионаже Сидоров подслушивал пьяных военных; в VDD подчеркивают - в такси нельзя обсуждать конфиденциальные темы
Информация для так называемых "Антифашистов Прибалтики", переданная далее российским спецслужбам, собиралась систематически и с неприкрытой ненавистью. Вот такую информацию о поступках Сидорова раскрыло следствие и это прозвучало в суде.
Сидоров ездил возле парка Победы, заметив, что среди груд песка спрятан личный автомобиль снесших монумент трактористов. Тем, кто снес стеллу "антифашисты" обещали отомстить.
В июне Сидоров шпионил за армейцами, сообщал, что вез нетрезвых военных на базу из баров.
Открытый вопрос, сколько подобных таксистов на улицах Риги, которые в ненависти к Латвии тихо собирают самую разную информацию в интересах России. В VDD обращают внимание, что профессиональная принадлежность не считается фактором риска.
Но в VDD подчеркивают, что в публичных местах, в том числе в салоне такси, не стоит обсуждать связанные с работой или другие конфиденциальные вопросы. Особенно внимательными должны быть лица, работающие в государственных и муниципальных органах, а также в правоохранительных органах.
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