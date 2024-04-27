В Огайо афроамериканец погиб после задержания. На записи полицейских он кричал: "Я не могу дышать"

Далее на видео видно, как Тайсон неподвижно лежит на полу лицом вниз, а полицейские разговаривают с посетителями бара. «Он дышит?» и «Есть ли у него пульс?» — вскоре спрашивают полицейские.

Лишь через несколько минут сотрудники полиции сняли с Тайсона наручники и начали делать ему искусственное дыхание. Затем на место происшествия прибыли парамедики.

По информации местной телекомпании WKYC, Тайсон скончался в одной из больниц примерно через час.

В отчете полиции Кантона о смерти Тайсона, опубликованном в пятницу, говорится, что «вскоре после его задержания» полицейские «поняли, что Тайсон потерял сознание», и сделали ему искусственное дыхание.

Полицейские Бо Шонегге и Кэмден Берч, участвовавшие вс задержании, были отправлены в административный отпуск на время расследования инцидента.

Официальная причина смерти Тайсона не установлена, однако в американских СМИ уже проводят параллель между этим происшествием и гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. Тогда его смерть от рук полицейских стала причиной массовых выступлений за права темнокожих американцев и активизации движения Black Lives Matter.

Виновным в гибели Флойда признали полицейского Дерека Шовина, он приговорен к 22 годам тюрьмы. По данным прокурора, в ходе задержания Шовин придавил шею Флойда левым коленом и прижимал его так больше девяти минут. Двое других полицейских помогали ему держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались вмешаться.

За девять минут Джордж Флойд более 20 раз сказал, что не может дышать. На видео, снятом свидетелями, видно, как затем он обмяк, и его погрузили в полицейскую машину.