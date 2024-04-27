Депутаты требуют пояснений по поводу возможной поставки Украине дронов, произведенных в Китае

Оппозиционные депутаты отмечают, что в прошлом году во время визита в Украину Спрудс заявил о руководстве коалицией дронов и через четыре месяца последовало сообщение о том, что Латвия готовит отправку первых дронов. Кроме того, министр обороны обещал привлечь к поставкам в Украину производителей отечественных дронов.

На прошлой неделе на заседании парламентской подкомиссии по развитию инновационной экосистемы прозвучала информация о том, что недавно Латвия отправила в Украину первую партию дронов.

Парламентарии интересуются, сколько дронов отправлено в Украину и какая их часть произведена в Латвии.

Нацобъединение просит пояснить, соответствует ли действительности информация о том, что Украине поставлены произведенные в Китае дроны, закупленные в латвийских магазинах,

так как соглашение с латвийскими предпринимателями о поставках дронов в Украину еще не заключено.

Кроме того, оппозиционные депутаты спрашивают, по какой процедуре были приобретены отправленные в Украину дроны, кто является их поставщиком и какой была процедура закупки.

Нацобъединение хочет знать, запрашивало ли Министерство обороны у местных производителей дронов, которые могут претендовать на производство дронов для нужд Украины, лицензии на работу с военными товарами, несмотря на отсутствие у дронов статуса военных товаров.

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