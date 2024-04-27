Главное за 27 апреля Большая толока, открытие мотосезона и шествие в поддержку Палестины

Он настолько опасен, что его запрещено продавать в магазинах Евросоюза. Но туристы могут попробовать его в каждом фермерском доме на Сардинии. Туристов пугают и предупреждают не есть этот сыр - но как можно поехать на Сардинию и не попробовать знаменитый деликатес Casa Marza?

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к решению правительства о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Ответы смотрите на видео!

"Мое эго было настолько сильным, что мне нужно было играть то, что я хочу, а не то, что люди хотят", - вспоминает латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин в программе "В чём фишка?" время, когда ему еще не было и 18 лет, но он уже активно играл сеты в ночных клубах.

В 2020 году широкий резонанс вызвала новость о популярном YouTube-блогере, которая усыновила мальчика с аутизмом, а потом отказалась от него. Под впечатлением от этой истории Ана Шумере рассказала зарубежным СМИ о своем опыте: в возрасте семи лет ее из Латвии удочерили в США, а спустя пять лет семья отказалась от нее.

По оценкам, более 360 квадратных километров территории захватили российские войска с начала этого года. Придется ли ВСУ вскоре выбирать между глубокой обороной и освобождением территорий, и на что хватит западной помощи? Рассказывает DW.

Недавно портал Rus.Postimees рассказывал, как жителя Эстонии Алексея пыталась обмануть целая команда мошенников. По такой же схеме пробовали выманить деньги и у другого читателя Rus.Postimees. Весь разговор с мошенницей был записан.

В последние годы становится все более популярным своеобразный способ экономии на авиабилетах. На английском языке это называется skiplagging, или отказ от посадки на следующий стыковочный рейс. У этого способа есть некоторые существенные риски и недостатки. Что же это за способ и можно ли с его помощью купить билеты "за копейки"?

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