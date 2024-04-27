Главное за 27 апреля Большая толока, открытие мотосезона и шествие в поддержку Палестины

Подходит к концу суббота, 27 апреля. Она ознаменовалась большим количеством масштабных событий: открытие мотосезона, Большая толока, шествие в поддержку Палестины. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
На Большой толоке в субботу убрано 1149 мест, сообщили агентству LETA организаторы Большой толоки.
В субботу, 27 апреля, открытие мотосезона в Риге прошло без существенных происшествий, сообщили в Государственной полиции.
В субботу, 27 апреля, около 100 человек прошли шествием в поддержку Палестины, сообщает агентство LETA. Среди участников шествия абсолютное большинство - молодые люди.
Оппозиционное Национальное объединение обратилось к министру обороны Андрису Спрудсу с вопросом о том, не были ли поставлены Украине произведенные в Китае дроны, закупленные в Латвии.
В субботу, 27 апреля, на Кипсале прошла выставка "Детский мир 2024", в рамках которой проходили и забавные соревнования. В скорости и ловкости состязались несколько милых малышей, которых объединяет неумение ходить. Мы сняли фотографии, которые подарят улыбку и поднимут настроение в выходные!
В последний рабочий день прошлого года Сергей с женой отправился за покупками на Рижский Центральный рынок. Поскольку у него есть разрешение CSDD на использование парковочных мест для инвалидов, он припарковал там свой автомобиль, сообщает программа Bez Tabu.
В Госполицию поступила информация о том, что ночью 24 апреля 2024 года с лодочного причала на улице Краста в Риге была украдена моторная лодка IRON 707 с государственным регистрационным номером LR2248 и подвесным мотором Mercury F200XLDS.
В субботу, 27 апреля, было замечено, что гнездо морских орлов в Дурбе "навестил" ворон, который унес оба яйца, сообщила Аманда, пользовательница группы "Морские орлы Дурбе" в социальной сети Facebook.
За рубежом:
В пятницу, 26 апреля, немного простуженная премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы жителей Эстонии в прямом эфире Facebook. В апрельском эфире она рассказала о том, что нужно беречь эстонский язык, готовы ли НАТО к нападению со стороны России и будут ли отправлять эстонских солдат воевать в Украину, сообщает Rus.Postimees.
В ночь на субботу, 27 апреля, в Краснодарском крае России было сбито более десятка дронов, сообщил утром в субботу губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Американские спецслужбы считают Владимира Путина ответственным за смерть Алексея Навального, но полагают, что он мог и не давать приказ убить оппозиционера именно 16 февраля, пишет американская газета WSJ.
В 1994 году капитан рейса номер 593 Москва - Гонконг авиакомпании "Аэрофлот", желая быть хорошим отцом, позвал своих детей в кабину пилотов и позволил 15-летнему сыну поиграть с управлением самолетом. Тот случайно отключил автопилот, и экипаж не смог справиться с управлением. Самолет врезался в горный хребет Кузнецкий Алатау. Погибли 75 человек. Теперь стали известны последние слова пилота, записанные "черным ящиком" самолета, сообщают зарубежные СМИ.
Он настолько опасен, что его запрещено продавать в магазинах Евросоюза. Но туристы могут попробовать его в каждом фермерском доме на Сардинии. Туристов пугают и предупреждают не есть этот сыр - но как можно поехать на Сардинию и не попробовать знаменитый деликатес Casa Marza?
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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к решению правительства о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Ответы смотрите на видео!
"Мое эго было настолько сильным, что мне нужно было играть то, что я хочу, а не то, что люди хотят", - вспоминает латвийский диджей, радиоведущий и саунд-продюсер Родион Гордин в программе "В чём фишка?" время, когда ему еще не было и 18 лет, но он уже активно играл сеты в ночных клубах.
В 2020 году широкий резонанс вызвала новость о популярном YouTube-блогере, которая усыновила мальчика с аутизмом, а потом отказалась от него. Под впечатлением от этой истории Ана Шумере рассказала зарубежным СМИ о своем опыте: в возрасте семи лет ее из Латвии удочерили в США, а спустя пять лет семья отказалась от нее.
По оценкам, более 360 квадратных километров территории захватили российские войска с начала этого года. Придется ли ВСУ вскоре выбирать между глубокой обороной и освобождением территорий, и на что хватит западной помощи? Рассказывает DW.
Недавно портал Rus.Postimees рассказывал, как жителя Эстонии Алексея пыталась обмануть целая команда мошенников. По такой же схеме пробовали выманить деньги и у другого читателя Rus.Postimees. Весь разговор с мошенницей был записан.
В последние годы становится все более популярным своеобразный способ экономии на авиабилетах. На английском языке это называется skiplagging, или отказ от посадки на следующий стыковочный рейс. У этого способа есть некоторые существенные риски и недостатки. Что же это за способ и можно ли с его помощью купить билеты "за копейки"?
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