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Это часть создания Балтийской линии обороны, которая вдоль всей границы России и Беларуси будет включать создание опорных пунктов подразделений Национальных вооруженных сил (NBS) -

оборонительных позиций для военнослужащих и укрепленных оборонительных позиций, различных препятствий, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин.

В пятницу на восточной границе Латвии началось строительство первой линии противомобильности. Недалеко от пограничного пункта Терехово, в паре сотен метров от границы был вырыт первый противотанковый ров, который не позволил бы технике передвигаться через лесную дорогу.

NBS нашли еще ряд путей возле границы, которые придется перекопать. В настоящее время продолжается согласование работ с пограничной охраной и землевладельцами. В других местах линия обороны будет укреплена так называемыми противотанковыми металлическими "ежами", бетонными блоками, "зубами дракона" и наполненными песком бастионами.

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