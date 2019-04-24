Порошенко ушел с достоинством. А с чем пришел Зеленский?

Раздаются, правда, голоса, что Зеленский может сделать попытку распустить парламент, назначив внеочередные выборы летом (притом, что очередные - осенью), но, так или иначе, сделать этого не сможет, пока действующим президентом остается Петр Порошенко. То есть, до конца мая.

Парламент же, со своей стороны, уже начал подготовку законопроекта об ограничении полномочий президента - иными словами, о приведении довольно экзотической, гибридной президентско-парламентской системы правления, до сих пор существующей в Укранине, в соответствие стандартам парламентской республики. Этот законопроект, кстати, предполагает также и статью об импичменте.

Что было бы неплохим предохранительным клапаном. Поскольку никто пока в точности не знает, с чем пришел президент-элект. И что предложит Украине он - либо те, кто за ним стоят.

Известно лишь, что Зеленский хороший политтехнолог. Его кампания, избегавшая надоевших избирателям пафосных лозунгов, была на редкость удачной. За Зеленского голосовали люди люди разных социальных слоев, разного уровня образованности и обеспеченности. По тактическим соображениям Зеленский долго молчал о составе своей команды - не в последнюю очередь из опасений, что Порошенко кого-нибудь "перекупит".

После первого тура предвыборной кампании, когда отсеялись 37 конкурентов Порошенко и Зеленского, именно ему, а не Порошенко, удалось перехватить электораты наиболее влиятельных кандидатов - Бойко, Тимошенко и Гриценко.

При этом не стоит забывать, что с наибольшим перевесом Зеленский победил в преимущественно русскорязычных избирательных округах востока и юго-востока страны. Самым "густым" порошенковский электорат оказался во Львовской области - единственной, где Владимир Зеленский оказался неуспешен.

Порошенко поддерживала и интеллектуальная элита по всей стране - независимо от родного языка. И неудивительно: выбор-то был между политиком, чьи несомненные заслуги перед страной - "безвиз" с ЕС, Томос от Константинопольского патриарха и заметное расширение поддержки со стороны НАТО и США - стратегически далеко опережали его недостатки, и шоуменом, за которым очень уж отчетливо просматривалась тень Коломойского.

Но даже в случае усиления олигархического контроля над парламентом - вплоть до сползания к "семибанкирщине", которого украинские аналитики теперь не исключают, в имперское болото страна не вернется. В нынешней Украине такого не поддержит никто. Сколь бы ни были измучены войной украинцы, ни о каких уступках Путину нет и речи. В такой перспективе vox populi, отдавший предпочтение Зеленскому, при всем легкомыслии, самоубийственным ни в коем случае не является.

Ведь новый президент - это же не навсегда. Устроит нас - просидит свою каденцию, а то и две. А не устроит - попросим выйти вон. Мы и не таких прогоняли.

"Украина полностью состоялась как демократия. Никакого промосковского президента там не будет, потому что не позволит общество. Если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра. Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят", - написал московский обозреватель Константин фон Эггерт.

Все приглашенные наблюдатели сошлись на том, что выборы в Украине прошли совершенно как в стране с давними демократическими традициями - без фальсификаций цифр, без перекупа голосов и прочих глупостей.

Надо ли говорить, что прокремлевские медиа не слишком понимали, как следует им комментировать происходившее.

Ведь ответом на необычайно изобретательную байку, что-де неслучайно в фашистско-бандеровском государстве для президентских выборов выбрали день рождения Гитлера (о Вербном воскресении по юлианскому календарю в бастионе православной духовности почему-то позабыли) стала победа на этих выборах русскоязычного кандидата, да еще и этнического еврея.