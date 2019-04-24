Порошенко ушел с достоинством. А с чем пришел Зеленский?

Ошеломительная победа Владимира Зеленского, набравшего более 73% голосов на президентских выборах в Украине, свидетельствует скорее об усталости украинцев от правления Петра Порошенко, чем об успехе программы победившего кандидата. Ведь ничего даже отдаленно похожего на программу народ от своего избранника пока не услышал.
Что до экспертов, то их мнения не слишком разнятся: на смену политику пришел шоумен, и очень возможно, что Украина - на пороге сильной внутриполитической турбуленции. Но в любом случае назад не повернет. Не допустит народ Украины. Что же до олигархов, чье ограниченное при Порошенко влияние теперь заметно усилится, то им, как водится, едва ли удастся договориться между собой.
Ведь именно на них, олигархов, - и прежде всего на покровительствовавшего Зеленскому Игоря Коломойского - продолжают кивать те, кто убежден, что в будущем Украину рано или поздно ожидает "олигархический тупик", из которого десятилетиями не может выбраться ее соседка Молдова.
Есть, правда, некоторое различие. Костяк украинского олигархата никогда не имел выраженной пророссийской ориентации. Ни Фирташ, ни Пинчук, ни Ахметов, ни тем более Коломойский не оказались способными вписаться в мафиозную систему, в свое время предложенную им Януковичем. Оттого и плакать по сбежавшему обладателю золотого унитаза никто из них не стал. В той или иной степени ведущие украинские олигархи поддержали Майдан, и тот же Коломойский сделал все, что было в его силах, чтобы Янукович не вернулся.
Проблемы у олигархов начались с победой Порошенко на выборах 2014 года. Человек весьма состоятельный, Петр Порошенко, однакоже, по разным причинам членом их клуба не был, и подпускать кого-либо из них близко к власти никакого желания не имел. При этом в течение порошенковской каденции телепространство Украины продолжала контролировать все та же "великолепная четверка" - Коломойский, Ахметов, Пинчук и Фирташ.
Зеленский же, что бы о нем ни говорили, взялся вовсе не ниоткуда: он именно оттуда, из "ящика". Остающегося для большинства украинцев основным источником информации об окружающем мире.
Но ведь одно дело главная роль в бесконечном телесериале "Слуга народа", а другое - руководство партией с одноименным названием. Да еще из президентского кресла. "Девиртуализация" полюбившегося телегероя, считают многие украинские и зарубежные обозреватели, обернется для многих вчера голосовавших за Зеленского, серьезным разочарованием завтра.
И даже уже сегодня. Вице-спикер Верховной Рады Ироина Геращенко, заметила на следующий день после победы Зеленского: "Обещанное снижение тарифов на коммунальные услуги оказалось забытым тут же. 22 апреля в штабе победившего кандидата заявили, что не обещают снизить тарифов, но надеятся, что после "снижения уровня коррупции" это станет возможным".
Сам же Зеленский пока что пугающе немногословен. На конкретные вопросы он предпочитает давать очень общие - и довольно прекраснодушные - ответы. Например, что обеспечит мир на Донбассе, "расширив Нормандский формат", а именно добившись участия в нем представителей Великобритании и США.
Любыпытно, каким чудом ему такое удастся.
Выиграв выборы, Зеленский попал в не слишком завидную ситуацию нового человека в политике, выступившего ниспровергателем прежних элит (и в этом смысле Украина оказалась вполне в общемировом тренде), этакого успешного лесоруба, который вот только что лихо вырубил старый лес, не успев не только вырастить, но и посадить нового. Хотя когда бы он успел... Поэтому в близком будущем отношения нового президента с Верховной Радой, в большинстве поддерживающей Петра Порошенко, легкими быть не обещают.
Раздаются, правда, голоса, что Зеленский может сделать попытку распустить парламент, назначив внеочередные выборы летом (притом, что очередные - осенью), но, так или иначе, сделать этого не сможет, пока действующим президентом остается Петр Порошенко. То есть, до конца мая.
Парламент же, со своей стороны, уже начал подготовку законопроекта об ограничении полномочий президента - иными словами, о приведении довольно экзотической, гибридной президентско-парламентской системы правления, до сих пор существующей в Укранине, в соответствие стандартам парламентской республики. Этот законопроект, кстати, предполагает также и статью об импичменте.
Что было бы неплохим предохранительным клапаном. Поскольку никто пока в точности не знает, с чем пришел президент-элект. И что предложит Украине он - либо те, кто за ним стоят.
Известно лишь, что Зеленский хороший политтехнолог. Его кампания, избегавшая надоевших избирателям пафосных лозунгов, была на редкость удачной. За Зеленского голосовали люди люди разных социальных слоев, разного уровня образованности и обеспеченности. По тактическим соображениям Зеленский долго молчал о составе своей команды - не в последнюю очередь из опасений, что Порошенко кого-нибудь "перекупит".
После первого тура предвыборной кампании, когда отсеялись 37 конкурентов Порошенко и Зеленского, именно ему, а не Порошенко, удалось перехватить электораты наиболее влиятельных кандидатов - Бойко, Тимошенко и Гриценко.
При этом не стоит забывать, что с наибольшим перевесом Зеленский победил в преимущественно русскорязычных избирательных округах востока и юго-востока страны. Самым "густым" порошенковский электорат оказался во Львовской области - единственной, где Владимир Зеленский оказался неуспешен.
Порошенко поддерживала и интеллектуальная элита по всей стране - независимо от родного языка. И неудивительно: выбор-то был между политиком, чьи несомненные заслуги перед страной - "безвиз" с ЕС, Томос от Константинопольского патриарха и заметное расширение поддержки со стороны НАТО и США - стратегически далеко опережали его недостатки, и шоуменом, за которым очень уж отчетливо просматривалась тень Коломойского.
Но даже в случае усиления олигархического контроля над парламентом - вплоть до сползания к "семибанкирщине", которого украинские аналитики теперь не исключают, в имперское болото страна не вернется. В нынешней Украине такого не поддержит никто. Сколь бы ни были измучены войной украинцы, ни о каких уступках Путину нет и речи. В такой перспективе vox populi, отдавший предпочтение Зеленскому, при всем легкомыслии, самоубийственным ни в коем случае не является.
Ведь новый президент - это же не навсегда. Устроит нас - просидит свою каденцию, а то и две. А не устроит - попросим выйти вон. Мы и не таких прогоняли.
"Украина полностью состоялась как демократия. Никакого промосковского президента там не будет, потому что не позволит общество. Если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра. Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят", - написал московский обозреватель Константин фон Эггерт.
Все приглашенные наблюдатели сошлись на том, что выборы в Украине прошли совершенно как в стране с давними демократическими традициями - без фальсификаций цифр, без перекупа голосов и прочих глупостей.
Надо ли говорить, что прокремлевские медиа не слишком понимали, как следует им комментировать происходившее.
Ведь ответом на необычайно изобретательную байку, что-де неслучайно в фашистско-бандеровском государстве для президентских выборов выбрали день рождения Гитлера (о Вербном воскресении по юлианскому календарю в бастионе православной духовности почему-то позабыли) стала победа на этих выборах русскоязычного кандидата, да еще и этнического еврея.
Что же до Петра Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять, и в дальнейшем контролировать действия своего преемника уже из парламентской оппозиции. В чем, собственно, задача оппозиции в любой нормальной парламентской демократии и состоит.