СГБ оценила слова члена "Согласия" об "обстреле НАТОвцами мирных жителей в Адажи"

По мнению СГБ, сообщение Зубарева об "обстреле мирных жителей" в Адажи - не преступление, но оно соответствует попыткам России распространять миф о размещенных в Латвии силах НАТО как об угрозе для местных жителей, пишет LETA.

СГБ не усмотрела в написанном Зубаревым признаки преступного деяния, за которое подразумевается уголовная ответственность, но в то же время служба оценивает его негативно.

По мнению СГБ, цель преувеличенных и провакативных высказываний Зубарева заключается в том, чтобы привлечь к себе внимание и получить по возможности большую поддержку электората перед выборами в Европарламент.

Приводим полный текст публикации Зубарева:

"Министр внутренних дел некто Гиргенс, не дожидаясь экспертизы состояния Деглавского моста, распорядился закрыть его с 25 апреля. Закрытие моста = блокировке движения из Пурчика, Плявниеков и Дарзциемса в центр. Как следствие, завал с движением из Межциемса и Юглы, а также превращение ремонтирующихся Краста и Островного моста в бутылочное горлышко и создание диких проблем для Кенгарагса.

Блокировка = озлобление практически ВСЕХ рижан, поскольку с левого берега Даугавы добраться на правый - станет геморроем в квадрате.

Озлобление = подогрев ненависти к Рижской думе. Подогрев ненависти - влияние на результаты выборов в Европарламент. Шалости Кариньша с недвижимостью, явная политизация Пабриксом армии и обстрел НАТОвцами мирных жителей близ полигона в Адажи - пОбоку. Бинго, господа правящие!".

Зубарев не пояснил, что подразумевал под "обстрелом мирных жителей", но, как сообщало агенство LETA, в пятницу, 19 апреля, около 11 часов на Адажском полигоне проводились стрельбы.

В результате выстрела противотанковым снарядом, он вылетел на 10 метров за пределы границы территории полигона. В результате падения на территории у Илькене, принадлежащей частному лицу, выгорело 600 кв. метров леса. Пожар был потушен.

После ЧП представители НВС срочно связались с владельцем участка, чтобы информировать о расследовании и извиниться, а также оценить и решить вопрос о возмещении ущерба. Представители НВС пояснили, что несмотря на то, что во время военных учений обеспечиваются все возможные меры предосторожности, такие инциденты иногда случаются.