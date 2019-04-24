СГБ оценила слова члена "Согласия" об "обстреле НАТОвцами мирных жителей в Адажи"

Служба госбезопасности (СГБ) прокомментировала публикацию кандидата в депутаты Европарламента от партии "Согласие" Григория Зубарева в профиле Saskaņa Online социальной сети Facebook. В публикации среди прочего Зубарев упомянул "обстрел НАТОвцами мирных жителей близ полигона в Адажи".
По мнению СГБ, сообщение Зубарева об "обстреле мирных жителей" в Адажи - не преступление, но оно соответствует попыткам России распространять миф о размещенных в Латвии силах НАТО как об угрозе для местных жителей, пишет LETA.
СГБ не усмотрела в написанном Зубаревым признаки преступного деяния, за которое подразумевается уголовная ответственность, но в то же время служба оценивает его негативно.
По мнению СГБ, цель преувеличенных и провакативных высказываний Зубарева заключается в том, чтобы привлечь к себе внимание и получить по возможности большую поддержку электората перед выборами в Европарламент.
Приводим полный текст публикации Зубарева:
"Министр внутренних дел некто Гиргенс, не дожидаясь экспертизы состояния Деглавского моста, распорядился закрыть его с 25 апреля. Закрытие моста = блокировке движения из Пурчика, Плявниеков и Дарзциемса в центр. Как следствие, завал с движением из Межциемса и Юглы, а также превращение ремонтирующихся Краста и Островного моста в бутылочное горлышко и создание диких проблем для Кенгарагса.
Блокировка = озлобление практически ВСЕХ рижан, поскольку с левого берега Даугавы добраться на правый - станет геморроем в квадрате.
Озлобление = подогрев ненависти к Рижской думе. Подогрев ненависти - влияние на результаты выборов в Европарламент. Шалости Кариньша с недвижимостью, явная политизация Пабриксом армии и обстрел НАТОвцами мирных жителей близ полигона в Адажи - пОбоку. Бинго, господа правящие!".
Зубарев не пояснил, что подразумевал под "обстрелом мирных жителей", но, как сообщало агенство LETA, в пятницу, 19 апреля, около 11 часов на Адажском полигоне проводились стрельбы.
В результате выстрела противотанковым снарядом, он вылетел на 10 метров за пределы границы территории полигона. В результате падения на территории у Илькене, принадлежащей частному лицу, выгорело 600 кв. метров леса. Пожар был потушен.
После ЧП представители НВС срочно связались с владельцем участка, чтобы информировать о расследовании и извиниться, а также оценить и решить вопрос о возмещении ущерба. Представители НВС пояснили, что несмотря на то, что во время военных учений обеспечиваются все возможные меры предосторожности, такие инциденты иногда случаются.
При этом военные приносят извинения, частному лицу будет компенсирован весь ущерб, возникший в результате инцидента.