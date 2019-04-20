Сб, 20.04.2019
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В Адажи снаряд вылетел за военный полигон, упал в частные владения и вызвал пожар
НВС: извините, так бывает...

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Полигон в Адажи.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) начали служебную проверку в связи с запуском противотанкового снаряда, который упал за пределами полигона, на территории владений частного лица.

Как сообщается, в пятницу 19 апреля около 11 часов на полигоне проводились стрельбы. В результате выстрела противотанковым снарядом, он вылетел на 10 метров за пределы границы территории полигона. В результате падения на территории у Илькене, принадлежащей частному лицу, выгорело 600 кв. метров леса.

Пожар был потушен.

После ЧП представители НВС срочно связались с владельцем участка, чтобы информировать о расследовании и извиниться, а также оценить и решить вопрос о возмещении ущерба.

Представители НВС пояснили, что несмотря на то, что во время военных учений обеспечиваются все возможные меры предосторожности, такие инциденты иногда случаются.

В НВС начата служебная проверки, в ходе которой будут выяснены обстоятельства.

При этом военные приносят извинения, частному лицу будет компенсирован весь ущерб, возникший в результате инцидента. 

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