В Госинспекции по защите прав детей выявлены серьезные проблемы

В ходе аудита, проведенного Министерством благосостояния, в работе Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) выявлены серьезные проблемы, сообщила агентству LETA советник министра благосостояния Рамоны Петравичи Лиесма Калве.
Проблемы обнаружились в таких сферах, как информированность самоуправлений о социальной структуре населения, качество работы сиротских судов и социальных служб, недостатки в методической работе и контрольных функциях VBTAI.
По словам Калве, Петравича с незапланированным визитом посетила VBTAI. После визита она заявила, что в сфере защиты прав детей в Латвии не было улучшений с 2005 года, и нужна реформа данного механизма.
В департаменте защиты прав детей VBTAI, который выполняет важнейшие функции учреждения, из 14 штатных мест вакантно более половины, и, по словам Петравичи, это можно охарактеризовать как предкризисную ситуацию.
Замначальника VBTAI во время встречи с министром заявила, что инспекция готова и хочет продолжать работать, предлагая свое видение реформ.