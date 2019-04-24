В Госинспекции по защите прав детей выявлены серьезные проблемы

Проблемы обнаружились в таких сферах, как информированность самоуправлений о социальной структуре населения, качество работы сиротских судов и социальных служб, недостатки в методической работе и контрольных функциях VBTAI.

По словам Калве, Петравича с незапланированным визитом посетила VBTAI. После визита она заявила, что в сфере защиты прав детей в Латвии не было улучшений с 2005 года, и нужна реформа данного механизма.

В департаменте защиты прав детей VBTAI, который выполняет важнейшие функции учреждения, из 14 штатных мест вакантно более половины, и, по словам Петравичи, это можно охарактеризовать как предкризисную ситуацию.