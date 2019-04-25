Чт, 25.04.2019
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Рижская дума: аргументов МВД и Госполиции недостаточно для закрытия Деглавского моста

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Высказанные Госполицией и министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом опасения за безопасность Деглавского моста департамент сообщения Рижской думы не считает серьезным аргументом для его закрытия, заявил в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" и. о. директора департамента Эмилс Якринс.

В среду, 24 апреля, в течение нескольких часов представители самоуправления пытались убедить чиновников, что мост безопасен.

"Если бы была хоть малейшая вероятность, хоть полунамек эксперта, что мост не безопасен, мы бы первые его закрыли", - подчеркнул он.

В среду Государственное бюро по контролю за строительством (ГБКС), руководство Госполиции и ранее приглашенный департаментом сертифицированный эксперт из Рижского технического университета обследовали Деглавский мост и выслушали аргументы эксперта о его безопасности, рассказал Якринс.

"Возможно, его аргументы не были убедительными, так как сегодня утром мост закрыт для движения. Теперь мы ждем известий от Госполиции и ГБКС с предложениями, что делать дальше. Они могут нанять своих экспертов, хотя мы уверены, что мост абсолютно безопасен", - отметил он.

Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту.

Утром на ближайших к закрытому Деглавскому мосту путепроводах и улицах образовались транспортные заторы, свидетельствует информация на сайте Balticmaps.eu.

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