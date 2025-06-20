Серийный похититель автомобильных зеркал задержан в Риге

14 июня сотрудники Государственной полиции совместно с Рижской муниципальной полицией отреагировали на информацию очевидца и задержали на улице Эдуарда Смильгиса мужчину, подозреваемого в краже автомобильных зеркал. Выяснилось, что примерно за час до задержания он украл зеркала с двух автомобилей Range Rover, припаркованных на улице Слокас.

В ходе дальнейшего расследования правоохранители получили информацию о том, что тот же мужчина мог быть причастен к аналогичным преступлениям и ранее. В частности, 2 июня на улице Валдекю он предположительно похитил зеркала с автомобилей Mercedes-Benz и Škoda.

В ночь на 14 июня полицейские провели обыск в квартире задержанного в микрорайоне Зиепниеккалнс, обнаружив примерно 1,88 грамма высушенной марихуаны.

Подозреваемый родился в 1987 году и ранее уже был судим за кражи и незаконный оборот наркотических веществ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.