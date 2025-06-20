На Лиго в крупнейших городах будут работать дежурные врачи

Медицинские консультации при легких заболеваниях или обострении хронических болезней можно будет круглосуточно получить по консультативному телефону семейных врачей 66016001. Жителей также призывают обращаться к специалистам по телефону в случаях, если возникают сомнения, требуется ли срочный очный визит к врачу, или можно подождать окончания выходных и обратиться в свою семейную врачебную практику.

В крупнейших городах Латвии доступны услуги дежурных врачей, которые оказывают такую же помощь, как и семейные врачи. Консультацию можно получить очно. Актуальный график работы и места приема дежурных врачей можно найти на сайте NVD.

В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения самочувствия и других острых ситуаций помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или приёмном отделении больницы.

Перед тем, как самостоятельно отправляться в приемное отделение больницы, рекомендуется позвонить и обсудить ситуацию, чтобы убедиться, что там смогут оказать необходимую помощь, отмечают в NVD.

Например, в некоторых больницах есть приемные отделения, куда следует обращаться при подозрении на перелом кости или если требуется наложить швы, а другие больницы специализируются на лечении ожогов. Следует учитывать, что приёмное отделение больницы не предназначено для получения плановой медицинской помощи. Это решение только для острых ситуаций, требующих незамедлительного вмешательства.

В угрожающих жизни случаях, например при внезапной боли в груди, тяжелой травме или если человек без сознания, следует немедленно вызывать Службу неотложной медицинской помощи по номеру 113 или звонить по единому номеру экстренных служб 112.

NVD также напоминает, что перед праздничными выходными важно заранее проверить домашнюю аптечку и убедиться, что в ней есть все необходимое, включая регулярно принимаемые лекарства и средства первой помощи.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется заранее обновить рецепты на лекарства, чтобы не столкнуться с нехваткой медикаментов в выходные, когда семейный врач не доступен.