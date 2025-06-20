ВИДЕО После столкновения с грузовиком легковушка разлетелась на две части

В четверг, 19 июня, в Калнциемской волости произошла серьезная автомобильная авария, сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
По данным правоохранителей, незадолго до 17:00 в Калнциемской волости Елгавского края на автодороге А9 мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем марки Nissan, выполнял маневр обгона.
В этот момент двигавшийся в том же направлении грузовой автомобиль Scania начал совершать поворот, в результате чего и произошло столкновение.
В результате аварии никто не пострадал.
В связи с произошедшим начат административный процесс.
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