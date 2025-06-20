Мошенники под видом CSDD выманили в этом году почти 200 тысяч евро

Полиция предупреждает, что активизировались мошенники, рассылающие сообщения якобы от имени CSDD о нарушениях правил дорожного движения или неоплаченных штрафах. В сообщениях указана мошенническая ссылка, перейдя по которой, требуется ввести данные банковского счета. В текущем году уже как минимум 102 человека поверили таким ложным SMS от CSDD, потеряв в общей сложности 174 523 евро.

Ранее сама CSDD уже предупреждала, что не отправляет SMS-сообщения жителям.

. @CSDD_LV jau brīdinājusi – viņi nesūta īsziņas iedzīvotājiem. Likumsargi atgādina: saņemot īsziņu ar saiti, esiet ļoti uzmanīgi! Pirms bankas datu ievadīšanas vai darījuma apstiprināšanas pārbaudiet, vai domēns pilnībā sakrīt ar iestādes oficiālo mājaslapu! — Valsts policija (@Valsts_policija) June 20, 2025

Самая крупная сумма - 10 000 евро - была похищена в мае этого года у жителя Курземе. Мужчина получил на телефон сообщение с мошеннической ссылкой, где говорилось, что перейдя по ней, можно ознакомиться с информацией о нарушении ПДД.