Мошенники под видом CSDD выманили в этом году почти 200 тысяч евро

В этом году мошенники при помощи SMS-сообщений, отправленных якобы от имени Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), выманили у жителей Латвии сотни тысяч евро, сообщает Государственная полиция.
Полиция предупреждает, что активизировались мошенники, рассылающие сообщения якобы от имени CSDD о нарушениях правил дорожного движения или неоплаченных штрафах. В сообщениях указана мошенническая ссылка, перейдя по которой, требуется ввести данные банковского счета. В текущем году уже как минимум 102 человека поверили таким ложным SMS от CSDD, потеряв в общей сложности 174 523 евро.
Ранее сама CSDD уже предупреждала, что не отправляет SMS-сообщения жителям.
. @CSDD_LV jau brīdinājusi – viņi nesūta īsziņas iedzīvotājiem. Likumsargi atgādina: saņemot īsziņu ar saiti, esiet ļoti uzmanīgi! Pirms bankas datu ievadīšanas vai darījuma apstiprināšanas pārbaudiet, vai domēns pilnībā sakrīt ar iestādes oficiālo mājaslapu!— Valsts policija (@Valsts_policija) June 20, 2025
Самая крупная сумма - 10 000 евро - была похищена в мае этого года у жителя Курземе. Мужчина получил на телефон сообщение с мошеннической ссылкой, где говорилось, что перейдя по ней, можно ознакомиться с информацией о нарушении ПДД.
Пострадавший ввел на мошенническом сайте банковские данные и подтвердил операции при помощи кодов Smart-ID. Позже он обнаружил, что деньги исчезли со счета. Еще одному жителю, но уже в Латгале, мошенники выслали сообщение о неоплаченном штрафе, и после подтверждения операции с его счета исчезли 9000 евро.
В июне жительнице Риги пришло сообщение о том, что в ссылке можно посмотреть информацию о составленном протоколе. Женщина авторизовалась через интернет-банк, и с ее счета были списаны 3000 евро. Такую же сумму в этом месяце потеряла жительница Земгале.
Полиция напоминает, что мошенники уже несколько лет рассылают подобные SMS, представляясь разными учреждениями, чаще всего CSDD, Службой госдоходов (VID) и почтовыми службами. В качестве отправителя нередко указывается название конкретного учреждения.
Государственная полиция призывает жителей внимательно проверять любые SMS-сообщения и убедиться, что приложенная ссылка полностью соответствует официальному адресу указанного учреждения или компании.
Мошенники часто создают ссылки, похожие на реальные адреса сайтов учреждений или фирм. Перед вводом банковских данных и подтверждением операций PIN-кодами всегда следует внимательно проверять доменное имя, чтобы убедиться в полном совпадении с оригинальным адресом учреждения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!