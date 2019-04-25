Вейонис подарил папе римскому копию витража Домского собора

Вейонис и первая леди Латвии преподнесли подарок в качестве благодарности за прошлогодний визит понтифика в Латвию.

Изображение Богоматери является фрагментом витража Рижского Домского собора "Мадонна с младенцем Иисусом в мандорле", который был создан в конце 19-го века по образцам алтарей из резного дерева и картин периода пламенеющей готики. Образ патронессы Терры Марианы символизирует святость древней земли Мары и современной Латвии, указали представители канцелярии президента.

Миниатюрный витраж был создан доцентом Латвийской Академии художеств, художницей по стеклу Инитой Эмане. Упаковку для подарка из кожи сделала художница Илизане Гринберга.