Чт, 25.04.2019
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Вейонис подарил папе римскому копию витража Домского собора

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Рига. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 25 апреля, президент Латвии Раймонд Вейонис вместе с супругой Иветой Вейоне во время своего визита в Ватикан подарил папе римскому Франциску миниатюрный витраж "Богородица - покровительница Terra Mariana", сообщили в канцелярии президента.

Вейонис и первая леди Латвии преподнесли подарок в качестве благодарности за прошлогодний визит понтифика в Латвию.

Изображение Богоматери является фрагментом витража Рижского Домского собора "Мадонна с младенцем Иисусом в мандорле", который был создан в конце 19-го века по образцам алтарей из резного дерева и картин периода пламенеющей готики. Образ патронессы Терры Марианы символизирует святость древней земли Мары и современной Латвии, указали представители канцелярии президента.

Миниатюрный витраж был создан доцентом Латвийской Академии художеств, художницей по стеклу Инитой Эмане. Упаковку для подарка из кожи сделала художница Илизане Гринберга.

После аудиенции у папы римского Вейонис встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

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