Пилоты греческого пассажирского самолёта ради шутки прилетели в Кишинёв

Boeing 737-800, авиакомпании Blue Bird Aviation, вошёл в воздушное пространство Молдавии, совершил пару кругов над городом и приземлился в аэропорту Кишинёва после приказа авиационных властей страны. Самолёт не имел ни разрешения на прилет в Молдавию, ни разрешения на вылет из Румынии.

В аэропорту представители Государственного органа гражданской авиации совершили осмотр самолёта. Ничего подозрительного внутри обнаружено не было. В самолёте находились четыре члена экипажа: трое мужчин и одна женщина. Они сами рассказали, что вылетели из Румынии, чтобы пошутить и развлечься.