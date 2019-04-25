Чт, 25.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Пилоты греческого пассажирского самолёта ради шутки прилетели в Кишинёв

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Самолёт. Иллюстративное фото

ФОТО: airBaltic

Пилоты из Греции пригнали самолёт в Кишинёв из Бухареста, чтобы пошутить и развлечься, передаёт "Интерфакс".

Boeing 737-800, авиакомпании Blue Bird Aviation, вошёл в воздушное пространство Молдавии, совершил пару кругов над городом и приземлился в аэропорту Кишинёва после приказа авиационных властей страны. Самолёт не имел ни разрешения на прилет в Молдавию, ни разрешения на вылет из Румынии.

В аэропорту представители Государственного органа гражданской авиации совершили осмотр самолёта. Ничего подозрительного внутри обнаружено не было. В самолёте находились четыре члена экипажа: трое мужчин и одна женщина. Они сами рассказали, что вылетели из Румынии, чтобы пошутить и развлечься.

В связи с происшествием ведётся расследование, самолёт до выяснения всех обстоятельств остается в аэропорту Кишинева.

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