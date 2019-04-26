Пт, 26.04.2019
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Задержки общественного транспорта в Риге составляют до 35 минут

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Автобус "Rīgas satiksme"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Общественный транспорт Риги утром в пятницу отстает от графика в среднем на 35 минут, информирует муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Автобусы 13-го, 48-го, 50-го маршрутов опаздывают на 35 минут, 3-го, 23-го, 24-го, 26-го, 49-го маршрутов - на 20 минут. Автобусы на остальных маршрутах курсируют с отставанием до 15 минут.

Троллейбусы отстают от графика примерно на 30 минут, трамваи курсируют без существенных задержек.

Как сообщалось, в четверг для движения был закрыт мост улицы Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в прилегающих районах образовались транспортные заторы.

Информация с сайта Balticmaps.eu свидетельствует, что пробки вокруг Деглавского моста стоят и в пятницу утром.

Фотогалерея: Закрытие Деглавского моста

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