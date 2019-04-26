Пт, 26.04.2019
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Исхудавшую звезду Comedy Woman не узнали в "Модном приговоре"
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Екатерина Скулкина

ФОТО: facebook.com/people/Екатерина-Скулкина

В Интернете активно обсуждают внешний вид участницы популярного российского шоу Comedy Woman Екатерины Скулкиной. Известная своими формами артистка предстала перед поклонниками изрядно похудевшей, что и вызвало бурные эмоции среди ее подписчиков в Instagram.

Екатерина временно заменяет Надежду Бабкину в программе "Модный приговор". Снимки со съемочной площадки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Спасибо за веселую и теплую атмосферу на съемках очаровательным Эвелине и Александру, всей съемочной бригаде и моим стилистам. Всегда рада с вами поработать!"

- подписала Екатерина кадры.

На фото Скулкина позирует в нескольких модных образах - в платье с асимметричным изображением, белой майке и цветном жакете, а также в черной блузке в белый горошек с бусами из жемчуга.

Несмотря на шикарные образы, зрители больше обратили внимание на исхудавшее лицо и фигуру звезды.

Среди подписчиков нашлись даже те, кто обеспокоился здоровьем Екатерины и предложил ей остановиться. Однако подавляющее большинство поддержали артистку, отметив как ее наряды, так и преображение в целом. 

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