Исхудавшую звезду Comedy Woman не узнали в "Модном приговоре"
В Интернете активно обсуждают внешний вид участницы популярного российского шоу Comedy Woman Екатерины Скулкиной. Известная своими формами артистка предстала перед поклонниками изрядно похудевшей, что и вызвало бурные эмоции среди ее подписчиков в Instagram.
Екатерина временно заменяет Надежду Бабкину в программе "Модный приговор". Снимки со съемочной площадки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
"Спасибо за веселую и теплую атмосферу на съемках очаровательным Эвелине и Александру, всей съемочной бригаде и моим стилистам. Всегда рада с вами поработать!"
- подписала Екатерина кадры.
На фото Скулкина позирует в нескольких модных образах - в платье с асимметричным изображением, белой майке и цветном жакете, а также в черной блузке в белый горошек с бусами из жемчуга.
Новые выпуски «Модного приговора» уже в эфире.💥 Спасибо за весёлую и тёплую атмосферу на съёмках очаровательным Эвелине @evelinakhromtchenko и Александру @alexandre_vassiliev 😘, всей съёмочной бригаде @modniy.tv и моим @marinavospyanskaya @kostina_makeup 😘 Всегда рада с вами поработать!🤩
Несмотря на шикарные образы, зрители больше обратили внимание на исхудавшее лицо и фигуру звезды.
Среди подписчиков нашлись даже те, кто обеспокоился здоровьем Екатерины и предложил ей остановиться. Однако подавляющее большинство поддержали артистку, отметив как ее наряды, так и преображение в целом.
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