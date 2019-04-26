Назван самый простой способ сжечь калории

Согласно словам Кейт Пфайфер, сертифицированного профессионального тренера, лучшим методом для того, чтобы сжечь калории без особых усилий является ходьба. Но ходить нужно много и долго, пишет Joinfo.ua.

Как показывают исследования, если человек проходит 1,6 километра за 15 минут, то он в процессе сжигает около 105 калорий.

Однако Кейт Пфайфер говорит, что только этого совсем недостаточно. Вот 8 километров в день или 10000 шагов за день – иное дело. Так появится возможность сжечь около 3500 калорий в неделю, не считая другой нагрузки. А лучше всего ходить по пересечённой местности, подниматься вверх и использовать гантели или любые другие добавочные веса, то эффективность сжигания жиров можно ещё сильнее поднять.

Однако нужно запомнить, что чем больший собственный вес приходится тащить – тем эффективнее будут сжигаться калории.

Сожжённые 3500 калорий ничего не значат, если вы потребляете больше, чем расходуете. Получается, что дефицит калорий и строгая сбалансированная диета – необходимы для любой программы похудения.