Назван самый простой способ сжечь калории

Большинство тех, кто мечтают похудеть задаются одним и тем же вопросом – как сжечь побольше калорий, но без особых усилий? Эксперты по фитнесу дали ответ на этот вопрос.
Согласно словам Кейт Пфайфер, сертифицированного профессионального тренера, лучшим методом для того, чтобы сжечь калории без особых усилий является ходьба. Но ходить нужно много и долго, пишет Joinfo.ua.
Как показывают исследования, если человек проходит 1,6 километра за 15 минут, то он в процессе сжигает около 105 калорий.
Однако Кейт Пфайфер говорит, что только этого совсем недостаточно. Вот 8 километров в день или 10000 шагов за день – иное дело. Так появится возможность сжечь около 3500 калорий в неделю, не считая другой нагрузки. А лучше всего ходить по пересечённой местности, подниматься вверх и использовать гантели или любые другие добавочные веса, то эффективность сжигания жиров можно ещё сильнее поднять.
Однако нужно запомнить, что чем больший собственный вес приходится тащить – тем эффективнее будут сжигаться калории.
Сожжённые 3500 калорий ничего не значат, если вы потребляете больше, чем расходуете. Получается, что дефицит калорий и строгая сбалансированная диета – необходимы для любой программы похудения.
Напоминаем, что при наличии большого избыточного веса или нарушений здоровья программы похудения всегда нужно обсудить с лечащим врачом. Они лучше разбираются в том, как работает организм на уровне биохимии.