В рижском аэропорту самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку

Аэропорт получил сообщение от самолета о технических проблемах. Воздушное судно было встречено по самым высоким требованиям безопасности.

Как свидетельствует информация на портале flightaware, самолет вылетел из Риги в Москву в 14.25, однако примерно над Резекне он резко снизил высоту с 10 до трех километров, развернулся и отправился обратно в Ригу.