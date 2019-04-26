Пт, 26.04.2019
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В рижском аэропорту самолет "Аэрофлота" совершил экстренную посадку

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Самолет авиакомпании "Аэрофлот".

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 26 апреля, в аэропорту "Рига" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил посадку в условиях повышенной опасности, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.

Аэропорт получил сообщение от самолета о технических проблемах. Воздушное судно было встречено по самым высоким требованиям безопасности.

Как свидетельствует информация на портале flightaware, самолет вылетел из Риги в Москву в 14.25, однако примерно над Резекне он резко снизил высоту с 10 до трех километров, развернулся и отправился обратно в Ригу.

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