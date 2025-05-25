Трамп: США больше не будут навязывать демократию силой

США больше не будут насаждать демократию в других странах силой оружия, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии выпуска кадетов Военной академии Вест-Пойнта. В своей речи он жаловался, что его предшественники втягивали страну в всевозможные социальные проекты", "оставляя наши границы незащищенными и истощая наши арсеналы ради участия в чужих войнах".
"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время", - заявилТрамп.
В то же время Трамп признал, что американской армии необходимо адаптироваться к современной военной реальности, и поэтому стоит перенимать опыт полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.
"Вещи меняются очень быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно - изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью - мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что отказ Трампа вводить новые санкции против России, которая не желает прекращать войну, вызывает беспокойство у европейских лидеров, опасающихся, что США в итоге "оставят" Украину и сосредоточатся на попытках наладить сотрудничество с агрессором.
Политический эксперт Дэвид Игнатиус считает, что неспособность Трампа выполнить свои угрозы в адрес России может стать самой разрушительной неудачей его президентства. Более того, его действия уже еще больше отдалили перспективу мира в Украине, чем это было совсем недавно.
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