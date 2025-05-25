Трамп: США больше не будут навязывать демократию силой

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время", - заявилТрамп.

В то же время Трамп признал, что американской армии необходимо адаптироваться к современной военной реальности, и поэтому стоит перенимать опыт полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия.

"Вещи меняются очень быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно - изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью - мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что отказ Трампа вводить новые санкции против России, которая не желает прекращать войну, вызывает беспокойство у европейских лидеров, опасающихся, что США в итоге "оставят" Украину и сосредоточатся на попытках наладить сотрудничество с агрессором.

Политический эксперт Дэвид Игнатиус считает, что неспособность Трампа выполнить свои угрозы в адрес России может стать самой разрушительной неудачей его президентства. Более того, его действия уже еще больше отдалили перспективу мира в Украине, чем это было совсем недавно.