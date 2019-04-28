В Калифорнии произошла стрельба в синагоге, есть пострадавшие

Associated Press сообщае, что подозреваемый был задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Был ли это стрелявший, не уточняется.

Происшествие случилось около 11:30 утра по местному времени в синагоге Chabad Way. Согласно информации Fox News, пострадали три человека.

CNN отмечает, что в Поувэй (штат Калифорния) проживают 48 тысяч человек. В этом городе наблюдается один из самых низких уровней преступности во всём штате.