В Калифорнии произошла стрельба в синагоге, есть пострадавшие

В Калифорнии мужчина начал стрельбу в синагоге, передаёт CNN со ссылкой на шерифа полиции округа Сан-Диего.
Associated Press сообщае, что подозреваемый был задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Был ли это стрелявший, не уточняется.
Происшествие случилось около 11:30 утра по местному времени в синагоге Chabad Way. Согласно информации Fox News, пострадали три человека.
CNN отмечает, что в Поувэй (штат Калифорния) проживают 48 тысяч человек. В этом городе наблюдается один из самых низких уровней преступности во всём штате.
РИА "Новости" передаёт, что стало известно об одном погибшем в результате стрельбы, есть пострадавшие, в том числе дети.