Вс, 28.04.2019
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В Калифорнии произошла стрельба в синагоге, есть пострадавшие

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Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В Калифорнии мужчина начал стрельбу в синагоге, передаёт CNN со ссылкой на шерифа полиции округа Сан-Диего. 

Associated Press сообщае, что подозреваемый был задержан, правоохранительные органы его допрашивают. Был ли это стрелявший, не уточняется. 

Происшествие случилось около 11:30 утра по местному времени в синагоге Chabad Way. Согласно информации Fox News, пострадали три человека. 

CNN отмечает, что в Поувэй (штат Калифорния) проживают 48 тысяч человек. В этом городе наблюдается один из самых низких уровней преступности во всём штате. 

РИА "Новости" передаёт, что стало известно об одном погибшем в результате стрельбы, есть пострадавшие, в том числе дети. 

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