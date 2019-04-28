В Литве в крови новорожденного малыша констатировали следы "экстази"

27 апреля в Клайпеде у ворот больницы был найден новорождённый младенец. Врачи констатировали у малыша в крови следы наркотического вещества "экстази". Об этом сообщает портал Lietuvas rīts.
Главврач больницы считает, что малыш, чьё состояние стабильно - выживет, однако несколько дней ему придётся провести под пристальным вниманием врачей.
Малыш был найден около девяти часов утра. Он был укутан в покрывало и оставлен у забора больницы. Врачи предполагают, что грудничок был оставлен вскоре после рождения. У ребёнка нет внешних травм или повреждений органов.
Русский TVNET ранее рассказывал о том, что в крови новорожденной девочки констатировали четыре промилле алкоголя.
У 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.
Как выяснилось, роженица, даже не знала, что она в положении, она не посещала врачей и только в день родов сообщила о болях в животе.