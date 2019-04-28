В Литве в крови новорожденного малыша констатировали следы "экстази"

Главврач больницы считает, что малыш, чьё состояние стабильно - выживет, однако несколько дней ему придётся провести под пристальным вниманием врачей.

Малыш был найден около девяти часов утра. Он был укутан в покрывало и оставлен у забора больницы. Врачи предполагают, что грудничок был оставлен вскоре после рождения. У ребёнка нет внешних травм или повреждений органов.

Русский TVNET ранее рассказывал о том, что в крови новорожденной девочки констатировали четыре промилле алкоголя.

У 35-летней матери девочки, которую привезли в Клайпеду из другого города без документов, было два промилле алкоголя и различные заболевания, возможно, связанные с длительным употреблением алкоголя.