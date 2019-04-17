Врачи рассказали подробности истории с "опьяненным новорожденным"

На данный момент состояние здоровье как женщины, так и малышки не позволяет отпустить их домой. Также врачи сомневаются в способности матери позаботиться о девочке.

У малышки уже наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, ребенок очень беспокойный. У девочки констатированы признаки инфекции и абстиненции, также медики по-прежнему стараются вывести из ребенка алкогольную интоксикацию.

"В выдохе уже не чувствуется запах алкоголя, но освободить организм новорожденного от дурманящих веществ еще сложнее, чем взрослый организм", - рассказал главврач Клайпедской больницы.

Помимо всего прочего медики констатировали у девочки признаки микроцефалии.

"Микроцефалия означает значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Последствиями могут быть умственная отсталость и расстройства поведения", - пояснила СМИ литовский генетик.

Как оказалось, это не первый ребенок горе-матери. У нее есть дочь подросткового возраста, которая живет в приюте. Мать не проявила интереса к старшей дочери и не посещает ее, сообщают литовские СМИ.

Новорожденной девочке дали имя и фамилию матери. О втором родителе сведений нет.

Мать уже начала планировать дорогу домой и сообщила специалистам по защите прав детей, что поедет в литовский город Телшяй, где она арендует комнату вместе со своим сожителем.

По мнению специалистов, существует высокий уровень риска для безопасности и здоровья ребенка, поэтому вся информация из больницы будет передана Сиротскому суду города Телшяй.