Ср, 17.04.2019
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Врачи рассказали подробности истории с "опьяненным новорожденным"

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Иллюстративное фото

ФОТО: Publicitātes foto

Несколько дней назад в Клайпеде родилась малышка, в крови которой констатировали четыре промилле алкоголя. Мать, которая в момент родов сама была по воздействием алкоголя, сообщила специалистам по защите прав детей, что новорожденную будет воспитывать сама. Пока же как мать, так и ребенок находятся под присмотром медиков, пишет литовский портал Lietuvos rytas. 

На данный момент состояние здоровье как женщины, так и малышки не позволяет отпустить их домой. Также врачи сомневаются в способности матери позаботиться о девочке.

У малышки уже наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, ребенок очень беспокойный. У девочки констатированы признаки инфекции и абстиненции, также медики по-прежнему стараются вывести из ребенка алкогольную интоксикацию.

"В выдохе уже не чувствуется запах алкоголя, но освободить организм новорожденного от дурманящих веществ еще сложнее, чем взрослый организм", - рассказал главврач Клайпедской больницы. 

Помимо всего прочего медики констатировали у девочки признаки микроцефалии. 

"Микроцефалия означает значительное уменьшение размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Последствиями могут быть умственная отсталость и расстройства поведения", - пояснила СМИ литовский генетик. 

Как оказалось, это не первый ребенок горе-матери. У нее есть дочь подросткового возраста, которая живет в приюте. Мать не проявила интереса к старшей дочери и не посещает ее, сообщают литовские СМИ. 

Новорожденной девочке дали имя и фамилию матери. О втором родителе сведений нет. 

Мать уже начала планировать дорогу домой и сообщила специалистам по защите прав детей, что поедет в литовский город Телшяй, где она арендует комнату вместе со своим сожителем. 

По мнению специалистов, существует высокий уровень риска для безопасности и здоровья ребенка, поэтому вся информация из больницы будет передана Сиротскому суду города Телшяй. 

Как выяснилось, роженица, даже не знала, что она в положении, она не посещала врачей и только в день родов сообщила о болях в животе. 

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