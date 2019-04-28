Вс, 28.04.2019
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В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне

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Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина

ФОТО: EPA/AFP/Scanpix

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал подробнее о переговорах между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Об этом Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о лидере КНДР, Дмитрий Песков подчеркнул, что тот "производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера". Песков также добавил, что Ким Чен Ын в курсе всех нюансов двусторонних проектов, которые могут развернуться после снятия санкций ООН.

В четверг, 25 апреля, во Владивостоке состоялись первые в истории переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном, который с 2011 года возглавляет КНДР.  Путин назвал встречу "достаточно обстоятельной", а Ким — "содержательной". Он выразил надежду, что переговорный процесс "продолжится в том же русле, в полезном и конструктивном плане".

Галерея: Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

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