В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне

Говоря о лидере КНДР, Дмитрий Песков подчеркнул, что тот "производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера". Песков также добавил, что Ким Чен Ын в курсе всех нюансов двусторонних проектов, которые могут развернуться после снятия санкций ООН.

В четверг, 25 апреля, во Владивостоке состоялись первые в истории переговоры Владимира Путина с Ким Чен Ыном, который с 2011 года возглавляет КНДР. Путин назвал встречу "достаточно обстоятельной", а Ким — "содержательной". Он выразил надежду, что переговорный процесс "продолжится в том же русле, в полезном и конструктивном плане".