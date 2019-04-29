Мальчишник в Риге: турист из Великобритании эпатировал "Старушку"

Один из них начал снимать штаны, сначала подтянув нижнее белье повыше, но позднее все же продемонстрировав половые органы окружающим.

Стражи порядка вошли в клуб и разыскали там нарушителя общественного порядка. Мужчина добровольно последовал в полицейский автомобиль, в котором признался, что действительно оголился на публике.