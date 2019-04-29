Мальчишник в Риге: турист из Великобритании эпатировал "Старушку"

В пятницу, 26 апреля, в 23.19 сотрудники центра видеонаблюдений Рижской муниципальной полиции по камерам увидели компанию из нескольких мужчин, пересекавших улицу Калькю.
Один из них начал снимать штаны, сначала подтянув нижнее белье повыше, но позднее все же продемонстрировав половые органы окружающим.
На место действий отправился ближайший патруль.
Тем временем компания, отмечавшая мальчишник, зашла в расположенный неподалеку ночной клуб.
Стражи порядка вошли в клуб и разыскали там нарушителя общественного порядка. Мужчина добровольно последовал в полицейский автомобиль, в котором признался, что действительно оголился на публике.
После проверки данных оказалось, что нарушитель - гражданин Великобритании.
Иностранцу выписали протокол административного нарушения за мелкое хулиганство и штраф в размере 70 евро.