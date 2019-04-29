Из торгового центра IKEA были эвакуированы люди

Государственная пожарно-спасательная служба в понедельник в 16:55 получила вызов по адресу Бикеру 2, где находится магазин IKEA. Об этом агентству LETA сообщила представитель VUGD Агрита Витола.
Вызов поступил в 16:55.
"Сработала система пожарной безопасности, но признаков возгорания не было", - сообщила Витола, добавив, что допускается, что это была техническая ошибка.
"(..)Сигнализация сработала в результате технического сбоя, и через несколько минут все посетители и сотрудники вернулись в магазин", - рассказала порталу Apollo руководитель Отдела общественных отношений IKEA в странах Балтии Ренате Данте.
Ikea tikko evakuācija. @breakinglv pic.twitter.com/LPhQ3gweut— Lauris Johansons (@gaismulauris) April 29, 2019