Из торгового центра IKEA были эвакуированы люди

"Сработала система пожарной безопасности, но признаков возгорания не было", - сообщила Витола, добавив, что допускается, что это была техническая ошибка.

"(..)Сигнализация сработала в результате технического сбоя, и через несколько минут все посетители и сотрудники вернулись в магазин", - рассказала порталу Apollo руководитель Отдела общественных отношений IKEA в странах Балтии Ренате Данте.