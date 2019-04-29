Пн, 29.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Из торгового центра IKEA были эвакуированы люди

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Стоянка возле IKEA Латвия

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба в понедельник в 16:55 получила вызов по адресу Бикеру 2, где находится магазин IKEA. Об этом агентству LETA сообщила представитель VUGD Агрита Витола.

Вызов поступил в 16:55.

"Сработала система пожарной безопасности, но признаков возгорания не было", - сообщила Витола, добавив, что допускается, что это была техническая ошибка.

"(..)Сигнализация сработала в результате технического сбоя, и через несколько минут все посетители и сотрудники вернулись в магазин", - рассказала порталу Apollo руководитель Отдела общественных отношений IKEA в странах Балтии Ренате Данте.

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