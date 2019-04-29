Пн, 29.04.2019
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Идет сбор подписей за право народа решать будущее своего края

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Карта административно-территориальной реформы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийское объединение регионов (ЛОР) начало на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" сбор подписей о праве народа решать будущее своего края.

В заявке говорится, что предложенная правительством административно-территориальная реформа разработана без консультаций с жителями Латвии и без учета их мнений и привычек в передвижении.

Например, Икшкиле решено присоединить к Огре, не учитывая, что многие живущие в Икшкиле работают в Риге, поэтому поездка в Огре для получения услуг для них неудобна и невыгодна. Такая же ситуация возникнет, например, при объединении Руиены и Валки.

Авторы инициативы указывают, что во многих латвийских самоуправлениях сложились местные общины со своими привычками, традициями, специфическими праздниками, любительскиим коллективами и др.

ЛОР считает, что только жители компетентны решать вопрос о присоединении своего самоуправления к другому, что соответствовало бы как Конституции Латвии, так и Европейской хартии о местных самоуправлениях.

На данный момент под инициативой подписались 813 человек.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) предлагает сократить количество самоуправлений в Латвии со 119 до 35.

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