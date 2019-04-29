Пн, 29.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Президент Эстонии покинула зал, когда подозреваемый в насилии в семье министр приносил присягу

Президент Эстонии покинула зал, когда подозреваемый в насилии в семье министр приносил присягу
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Президент Керсти Кальюлайд покинула свое место в зале Рийгикогу в то время, когда присягу давал новый министр ИТ и внешней торговли Марти Куузик.

Президент Керсти Кальюлайд, пришедшая на церемонию принесения присяги правительства Юри Ратаса, в джемпере с надписью Sõna on vaba ("Слово свободно"), покинула свое место в зале Рийгикогу на то время, когда присягу давал Марти Куузик. Поэтому Куузику пришлось благодарить пустое место.

К тому времени, когда присягу стали давать следующие министры, президент вернулась на место.

В СМИ распространились слухи о том, что Куузик применяет дома насилие.

Хотя после церемонии спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас предложил Кальюлайд поприветствовать членов нового правительства, она не стала этого делать.

Перед этим Пыллуаас, обращаясь к президенту, ошибся с ее именем - назвал ее Керсти Кальюранд.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ