Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Ранее Путиным был подписан указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Владимир Зеленский назвал это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и отметил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также заявил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

"Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", - сказал Путин журналистам.

"Он был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных", - добавил президент России.

Путин также сообщил, что было бы хорошо вернуть права и некоторых других граждан Украины, "которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования".

В конце июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, так как, при его получении тот скрыл некоторые данные - а именно, судимость в Грузии. В феврале 2018 года Саакашвили был выслан в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Михаил Саакашвили заявил РБК, что представители Владимира Путина через посредников требуют у избранного президента Зеленского не только не возвращать Саакашвили украинское гражданство, но и не пускать в Украину.