У дорогих зданий падает стоимость, налог нужно платить меньше. Новая схема уклонения от налогов?

Передача исследует, объективно ли это явление или это схема, предназначенная для уклонения от уплаты налогов.

При расчете налога на недвижимость, существенна стоимость конкретного здания, зависящая от технического состояния дома. Если владелец здания не согласен с выводами Государственной земельной службы (ГЗС), то он может пригласить своего эксперта, чью оценку нужно принимать во внимание. Если обе оценки рознятся, тогда мнение оплаченного владельцем эксперта более важное.

Передача Aizliegtais paņēmiens, используя данные ГЗС, привела примеры, когда кадастровая стоимость зданий значительно снизилась после так называемой независимой оценки. Некоторые из них:

Здание в Плявнеках на улице Лубанас 117А - офисы и торговый центр. Оценка ГЗС: кадастровая стоимость - 1,75 миллионов евро, независимого эксперта - 1,38 миллионов евро. Износ здания 35%.

Здание в старой Риге по адресу Смилшу 8. Оценка ГЗС: 1,14 миллионов евро. Оценка независимого эксперта: 0,67 миллионов евро. Износ здания 57%.

Здание на улице Элизабетес 51. Согласно оценке сотрудника ГЗС кадастровая стоимость составляет 1,9 миллионов евро. На следующий день своё слово сказал независимый инженер-строитель, у которого получилось, что износ здания составляет 85%, а его кадастровая стоимость равна нулю.

Согласно подсчётам программы, общая экономия налога на недвижимость для владельцев десяти рассматриваемых домов составляет около 100 тысяч евро.

Пять из рассматриваемых передачей зданий в качестве независимого эксперта оценивал инженер-строитель Викторс Лиепиньш, а пять других - Александр Петрович.

Деятельность Лиепиньша вызвала усиленный интерес ГЗС в Рижском самоуправлении и в союзе инженеров-строителей, где выдают сертификаты специалистам.

"Не может быть так, что за полгода или несколько месяцев, или год ценность здания резко упала на 50%. Исключения только те случаи, когда случилась какая-нибудь авария, взрыв или, не знаю, кто-то въехал в ваш дом. Однако за год ценность дома и здания не может уменьшиться на 30-50%", - сообщила генеральный директор ГЗС Солвита Звидриня.

Мнения экспертов о здании по адресу на улице Элизабетес 51 существенно разнятся. Когда Лиепиньш говорит, что иначе оценить невозможно и "там есть отдельные места, где опасно жить", старший эксперт ГЗС Янис Елесеевс видит ситуацию под другим углом.

Кроме того, есть обоснованное подозрение, что сам Лиепиньш лично не обследовал здание. Он отправил программе фотографии из подвала, заявив, что снимки сделаны с его телефона Samsung. Однако если обратить внимание на данные фотографии, то видно, что они сделаны с помощью iPhone в день, когда там находились сотрудники ГЗС, а Лиепиньша там не было. Со стороны владельца там был его адвокат Викторс Касъяновс, который возможно и сделал эти снимки, чтобы передать на оценку Лиепиньшу.